Digitaal referendum gestart: jongeren vanaf 16 jaar stemmen mee over maandelijkse autovrije zondag Peter Lanssens

14 oktober 2019

12u12 1 Kortrijk Tot en met zondag 20 oktober loopt in Kortrijk het eerste digitaal referendum ooit in België, rond een maandelijkse autovrije zondag in de binnenstad. Nog een primeur: ook 16-jarigen mogen meestemmen in Kortrijk. Een interessant experiment met pro’s en contra’s. En opvallend: de jongeren zijn er toch echt wel mee bezig, zo bleek maandagochtend in het Don Boscocollege.

Eerst nog eens de inzet van het referendum: een maandelijkse autovrije zondag in de fietszone, telkens van 10 tot 18 uur. Alle centrumparkings zijn bereikbaar en geparkeerde auto’s op straat mogen blijven staan. Artsen of mensen met een beperking kunnen een doorgangspas krijgen en mogen binnen met de auto. Het referendum is niet wettelijk bindend. Maar het stadsbestuur belooft om het resultaat te volgen. “Er is vooraf helemaal niets beslist door het stadsbestuur, een gerechtsdeurwaarder houdt alles in de gaten”, benadrukt schepen van Participatie Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Ja of nee, we volgen de uitslag. Maar als ‘ja’ het haalt, kan je er daarna als stadsbestuur natuurlijk wel nog mee aan de slag, door bijvoorbeeld de maandelijkse autovrije zondag enkel tijdens de zomer in te voeren. Die suggestie horen we vaak. Maar nogmaals: eerst het resultaat afwachten.”

Democratisch recht

Waarom jongeren vanaf 16 jaar uit Kortrijk en deelgemeenten mogen meestemmen? “Je mag vanaf 16 jaar al veel zaken doen, zoals een testament opmaken, met de bromfiets rijden, werken,… noem maar op”, vervolgt schepen Ruth Vandenberghe. “We zijn daarom van mening dat het hun democratisch recht is om betrokken te worden bij zo’n referendum. We vinden dat 16-plussers net zoals 18-plussers al in staat zijn om hun mening te geven. Belangrijk hierbij is dat we hen niet verplichten om deel te nemen. Ze stemmen zoals iedereen vrijblijvend.”

Geëngageerde jongeren

Ruth Vandenberghe gaf maandagochtend samen met schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) neutraal toelichting aan de derde graad van het Don Boscocollege in Kortrijk. De derde graad daar telt zo’n 230 leerlingen. Ongeveer 80 procent woont in Groot-Kortrijk en mag meestemmen. “Het is een interessant initiatief om de scholieren te laten meestemmen. Ze rijden nog niet met de auto, maar ze nemen met hun fiets wel deel aan het verkeer”, zegt coördinator van de derde graad Matthijs Roets, uit Sint-Elisabeth in Kortrijk. “Het is goed dat ze worden betrokken bij zo’n participatieproject. Ik merk dat de jongeren van nu meer geëngageerd zijn dan die van zes jaar geleden. Als burger van Kortrijk steun ik een maandelijkse autovrije zondag. Omdat ik als zoon van kleine zelfstandigen weet dat fietsers meer bij lokale handelaars kopen dan automobilisten, zoals bij een bakker op zondag. Ik heb verder twee jonge kindjes. Het is leuker en veiliger om te fietsen op een autovrije zondag.”

Moeilijk om er te raken

Veel scholieren namen maandagochtend na de toelichting spontaan hun smartphone om hun stem uit te brengen op www.kortrijk.be. Ralph Nollet (16) uit Marke stemde ‘nee’: “Als je ver van het stadscentrum woont, is het zeker als het regent niet evident om er op zo’n autovrije zondag met de fiets of te voet te raken. Ik vind het belangrijk dat handelszaken in de binnenstad ook op zondag altijd vlot met de wagen bereikbaar blijven. Want er zijn toch heel wat restaurants en cafés open dan. Mijn thuis is op zo’n 4 kilometer van de binnenstad, vandaar mijn standpunt ook. Het is een dubbel gevoel, om als 16-jarige te mogen meestemmen. Een beetje raar omdat ik zelf nog niet met de auto mag rijden. Maar aan de andere kant ben ik wel vaak mee met mijn ouders in de wagen. Dus ik weet toch wel waarover het gaat”, aldus Ralph Nollet, die het vijfde jaar Latijn-Wiskunde volgt.

Veiliger

Wout Delporte (17) uit Kortrijk stemde ‘ja’. “Omdat het om te beginnen een goed initiatief is voor het klimaat. Verder ook omdat de binnenstad zo nog toegankelijker en veiliger wordt voor fietsers. Zo heb je om een voorbeeld te geven dan een keer per maand geen razend druk verkeer op het knooppunt op de Grote Markt. Ik vind het zeer goed dat jongeren mogen meestemmen. Het is goed om ook op die leeftijd al met politiek en met thema’s die de bevolking aanbelangen bezig te zijn. Zo krijg je al op vroegere leeftijd een idee hoe het allemaal werkt in onze maatschappij”, aldus Wout Delporte, die het zesde jaar Wetenschappen-Wiskunde volgt.