Digitaal bridgen in opmars in tijden van corona: “Een lichtpunt in quarantaine, het geeft een gelukzalig gevoel” Peter Lanssens

10 juni 2020

11u53 6 Kortrijk Bijzondere tijden vragen om creatieve oplossingen. Tachtig clubleden bridgen in tijden van corona nu twee keer per week op een digitaal platform. “We komen niet fysiek samen om te spelen, zolang de coronamaatregelen niet verder versoepelen. We zijn een risicogroep, die bij het kaarten moeilijk afstand kan bewaren. Iedereen zit apart thuis, om te spelen op het digitaal platform. Veiliger kan dus niet. Het is een lichtpunt in quarantainetijden, het geeft een gelukzalig gevoel”, zeggen Marijke Rummens (66) en Katrien Mylle (55). Die ook hulp krijgen van Anne Omey om alles te organiseren.

Het boeiende en ingewikkelde kaartspel bridge is populair omdat het de geest wakker en fit houdt. Een Amerikaanse studie uit 1999 door onder meer de Harvard University toont aan dat bridge een betere invloed op de levensverwachting van oudere mensen heeft dan fitness. Hoewel bridge ook steeds meer jongere mensen aanspreekt, blijft het vooral een bezigheid van senioren.

Bridgeclub Bouwbedrijf uit Kortrijk komt normaal twee keer per week samen voor een partijtje bridge in een lokaal in het hotel Ibis Styles, nabij Xpo. Daar samenkomen kan helaas niet in tijden van corona, wat veel leden heel spijtig vinden. “Raph de Caluwé van de club Aarsele gaf echter de tip om online te spelen”, vertellen Marijke Rummens en Katrien Mylle. “Zo is het begonnen. De bedoeling was rustig opbouwen, maar we zitten al aan tachtig deelnemers. We betrekken beginnelingen en goede tot zeer goede bridgers in het online spelen.”

Veel uitleg nodig

“Sommigen konden in het begin minder goed overweg met de computer. Dat leverde mooie anekdotes op. Zo gebruikten sommige leden tot op heden enkel een pc om af en toe eens een mail te kunnen lezen. We hadden soms tot anderhalf uur tijd nodig om aan die leden uit te leggen hoe men online moet bridgen. Het is om van te smelten, om te zien hoe bepaalde senioren er alles aan doen om het te doen lukken.”

“We brachten trouwens al oude computers tot bij leden thuis, om ze de kans te geven om mee te spelen. En we hebben een WhatsApp-groep, om te overleggen tijdens het spel. Momenteel bridgen we in tijden van corona twee keer per week op het digitaal platform. Telkens we op maandag en donderdag spelen, krijgen we vooraf veel telefoontjes. De deelnemers vragen dan om instructies omdat ze niet op het digitaal platform raken.”

“We spelen sinds enkele weken ook tornooien, die we met virtuele dollars betalen op het Amerikaanse platform Bridge Base Online. Een tornooi kost een dollar per persoon en kan tot drie uur in beslag nemen. Eén van de deelnemers dacht dat die dollars eerst op haar bankrekening zouden gestort worden (lachen). Om maar te zeggen dat het wennen is, voor de deelnemers. Er spelen ook mensen van andere clubs digitaal mee zoals van Bridge Club Waregem, Groeninge in Kortrijk en Vief in Marke. Zolang de coronamaatregelen niet verder versoepelen, kunnen we niet fysiek spelen. Want we zijn een risicogroep die bij het kaarten de nodige afstand moeilijk kan bewaren… Iedereen zit apart thuis, om te spelen op het digitaal platform. Veiliger kan dus niet.”

Clubgevoel overeind

“Je gaat beter vooraf nog snel naar het toilet, om het tijdens het bridgen enkele uren vol te kunnen houden. Of je neemt je iPad mee naar het toilet (lacht). We zien elkaar niet echt, maar door online te spelen blijft het clubgevoel toch overeind. Je ziet live op het platform tegen wie je speelt en je kan chatten. Digitaal spelen is momenteel dé oplossing. ‘Het is een lichtpuntje in quarantaine tijden. Het geeft een gelukzalig gevoel’, zei één van de leden ons. Daarvoor doen we het, het geeft ons een super gevoel”, besluiten Marijke en Katrien.