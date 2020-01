Dieven plunderen tuinhuis: fietsen en werkmateriaal verdwenen VHS

25 januari 2020

In de Kalvariestraat in Marke is een gezin in de nacht van vrijdag op zaterdag het slachtoffer geworden van inbrekers. Die probeerden rond drie uur binnen te geraken in de woning maar slaagden daar niet in. Ze richtten hun pijlen dan maar op het tuinhuis. Daar raakten ze wel binnen. De dieven gingen aan de haal met vier fietsen en een voorraad professioneel werkmateriaal. Ook op minstens één andere plek in Marke werd tijdens dezelfde nacht geprobeerd in te breken in een woning. Allicht gaat het om dezelfde daders.