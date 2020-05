Dierenbeulen knuppelen kippen dood in kinderboerderij Hof Te Coucx: “Schandalig” Peter Lanssens

29 mei 2020

13u03 7 Kortrijk Er zijn deze week drie kippen doodgeknuppeld in kinderboerderij Hof Te Coucx, vlak bij het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk. In het kippenhok lagen dikke stokken. Een kalkoen is spoorloos. De politie onderzoekt de zaak. Wie meer weet over de dader(s), verwittigt de politie.

“Coördinator Jan Debruyne van Doerak vzw die Te Coucx beheert, diende klacht in bij de politie”, vertelt schepen van Natuur Bert Herrewyn (sp.a). “Ik heb afgesproken met de politie om er een verhoogd toezicht te houden. Want we vrezen voor nog meer verwondingen of dodingen. We bekijken verder of we de site extra kunnen beveiligen. Hopelijk vinden we deze dierenbeulen. Het is schandalig hoe bepaalde personen het blijkbaar leuk vinden om weerloze dieren dood te knuppelen”, aldus Bert Herrewyn. Zo wordt er onderzocht of er eventueel camerabewaking mogelijk is. Kinderboerderij Van Clé verplaatste tijdens de zomer van 2019 haar activiteiten naar Hoeve Te Coucx in de Cannaertstraat. Meer info staat op de Facebookpagina van Hoeve Te Coucx: klik hier.