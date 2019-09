Dierenbeul die Sprotje in oven stopte, riskeert levenslang verbod om nog dieren te houden Christophe Maertens

09 september 2019

13u17 0 Kortrijk De man die in Kortrijk de poes Sprotje een kwartier lang in de oven gaar liet bakken, riskeert bij verstek een celstraf van 6 maanden, een geldboete van 16.000 euro en een verbod nog dieren te houden.

A.P., een uit Oekraïne afkomstige man, moet zich op de rechtbank van Ieper verantwoorden voor een geval van uitzonderlijke dierenmishandeling. De man stopte na een avondje stappen de poes in een oven van 200 graden. Na een kwartier werd het dier met zware verwondingen uit de oven gehaald. Pas een week later belandde de kat bij een dierenarts in Kortrijk. De dierendokter kon met heel veel moeite het diertje redden. Sprotje maakt het momenteel goed.

De dierenbeul moest maandag voor de rechter verschijnen, maar hij daagde niet op. Hij riskeert een celstraf van zes maanden effectief, een zware geldboete en een levenslang verbod nog dieren te houden. Zowel GAIA, stad Kortrijk als de dierenarts stelden zich burgerlijke partij. Vonnis op 14 oktober.