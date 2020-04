Dienstengroep House Of Talents brengt 20.000 mondmaskers naar ziekenhuizen: “Gezondheid van zorgpersoneel ligt ons nauw aan het hart” Peter Lanssens

14u59 0 Kortrijk House Of Talents brengt 20.000 mondmaskers naar zorginstellingen en ziekenhuizen over het hele land, zoals AZ Groeninge. De HR-dienstengroep is gespecialiseerd in knelpuntenberoepen en heeft een vestiging in het President Kennedypark in Kortrijk. “De gezondheid van alle medewerkers in de zorg ligt ons nauw aan het hart”, zegt Steve Rousseau, CEO van House Of Talents.

Directie en management van House Of Talents stonden een flinke som van hun loon af. House Of Talents verdubbelde die som, om de 20.000 professionele FFP2-maskers te kunnen kopen. “We hebben met Care Talents een in zorgprofielen gespecialiseerde divisie. We staan dus met beide voeten in de zorgsector”, zegt Steve Rousseau. “Het spreekt dan ook voor zich dat de gezondheid van de medewerkers in die sector ons nauw aan het hart ligt. Want we hebben zelf dagelijks honderden mensen aan de slag in de zorg. Elke dag geven ze het beste van zichzelf, vaak in moeilijke omstandigheden. Nu worden ze nog extra belast. Toen we hoorden over het tekort aan mondmaskers, hebben we onze contacten aangesproken in de zoektocht naar bijkomende bescherming.”

“Onze personeelsleden bedelen met de witte MINI-brigade van House Of Talents de mondmaskers in heel het land gratis aan ziekenhuizen en zorginstellingen, waar zij werkzaam zijn. De gezondheid en veiligheid van het zorgpersoneel primeert. Ze leveren titanenwerk. Daarvoor kunnen ze niet genoeg in de bloemetjes gezet worden. Wij hopen met deze kleine bijdrage enig verschil te maken, hun gezondheid te waarborgen en de ergste nood te ledigen. We beschouwen het als maatschappelijk betrokken bedrijf en als goede huisvader voor onze mensen, als onze plicht. Zie je de komende weken nog meer witte Mini’s opduiken, dan weet je meteen waarom.”