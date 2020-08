Diensten controleren rioolputjes na wateroverlast voorbije week: ‘Gooi daar toch geen frietvet, cement of plaaster in...’ Joyce Mesdag

18 augustus 2020

15u52 0 Kortrijk Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (sp.a) uit Kortrijk roept om géén afval in rioolputjes te lozen. Het fenomeen blijkt een belangrijk aandeel gehad te hebben in de wateroverlast de voorbije dagen.

Kortrijk kreeg op één week tijd drie keer uitzonderlijk veel water te slikken. Tunnels liepen onder, net als kelders en garages. Naar aanleiding van die wateroverlast lanceerde Weydts een oproep. “We vroegen aan inwoners om het ons te laten weten mochten ze denken dat de wateroverlast in hun buurt te wijten zijn aan slecht functionerende rioolputjes”, zegt Weydts. “Op dit moment zijn onze diensten al die probleemzones, samen met de locaties waar de brandweer werd opgeroepen, aan het controleren. We willen deze crisis aangrijpen om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden.”

Er zijn nog héél wat locaties waar de werknemers van de stad nog langs moeten gaan, maar nu al blijkt één tendens een belangrijke rol gespeeld te hebben bij de wateroverlast. “Het is echt niet te begrijpen wat we allemaal aangetroffen hebben in die rioolputjes”, zegt Weydts. “Frietvet, plaaster,.. ja zelfs cement wordt in de putjes geloosd. Niet verwonderlijk dat die putjes dan niet meer het water slikken dat ze normaal moeten slikken. Normaal worden de putjes standaard één keer per jaar schoon gemaakt, in het voorjaar. Dat zou genoeg zijn mochten mensen er enkel water in weggieten...”

Er wordt tijdens de ronde ook gekeken of er andere problemen zijn met de riolering. Een magische oplossing komt er wellicht niet. “We doen ons best, maar we moeten ook realistisch zijn: het ging ook om extreme weersomstandigheden, waarbij zelfs de allernieuwste en grootste rioleringsbuizen het water niet zonder problemen hadden weggevoerd.”