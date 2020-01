Dief met wasmand vol koperen kabels op zijn stuur: “Gevonden op het containerpark, meneer de agent!” VHS

27 januari 2020

11u22 0 Kortrijk Dirk P. (40) heeft het weer eens gedaan. Al elf keer werd de Kortrijkzaan veroordeeld voor diefstallen maar hij kan het niet laten. Voor negen nieuwe feiten riskeert hij nu 15 maanden cel en een boete.

Toen een politiepatrouille voorjaar 2019 ’s nachts een man opmerkte met een wasmand op het stuur van zijn fiets zonder verlichting, vonden de inspecteurs dat verdacht. En dus deden ze de man stoppen. Ze herkenden hem onmiddellijk: het ging om Dirk P., een Kortrijkzaan die gekend staat voor tal van criminele feiten, hoofdzakelijk diefstallen. In de wasmand lag een voorraad koperen kabels. Gevonden aan het containerpark, beweerde de man.

Diefstal in het zicht van de bewakingscamera

Dirk P. moest zich maandag verantwoorden voor de strafrechter in Kortrijk voor negen verschillende feiten van diefstallen. Zo pikte hij in totaal vier gewone fietsen. Op één daarvan reed hij toen de politie hem ’s nachts betrapte met zijn wasmand vol koperen kabels. Uit een tuinhuis stal hij een werkkoffer. Vingersporen in het tuinhuis leidden naar hem. Op camerabeelden in Dreamland in Kuurne was dan weer te zien hoe P. een hoofdtelefoon en een speaker achterover sloeg. Een andere keer ging hij er vandoor met een elektrische damesfiets. Die werd later evenwel teruggevonden. P. maakte zich ook schuldig aan drie diefstallen op het containerpark aan de Maandagweg in Kortrijk.

Fors strafverleden

Het openbaar ministerie vordert 15 maanden cel en een boete van omgerekend 800 euro voor de Kortrijkzaan. De gevraagde straf is vrij streng omwille van het strafverleden van de beklaagde. Die werd niet alleen ettelijke keren veroordeeld voor diefstallen maar ook voor vernielingen en zware verkeersinbreuken. De rechter velt vonnis op 10 februari.