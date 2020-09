Dief huiskat Musty voor rechter Alexander Haezebrouck

15 september 2020

15u47 1 Kortrijk Een 43-jarige man uit Koksijde moest zich verantwoorden op de rechtbank voor verschillende diefstallen in 2018. Zo ging hij in Marke aan de haal met een huiskat, genaamd Musty. Ook met fietsen ging hij aan de haal.

De 43-jarige man is afkomstig uit Kortrijk maar is begin dit jaar verhuisd naar Koksijde. “Hier in Kortrijk was het geen leven meer voor mij omdat ik maar in de wereld van de drugsverslaafden bleef ronddolen, de oorzaak ook van mijn daden”, vertelde de man tegen de rechter. Hij pleegde verschillende diefstallen in Marke, Ledegem en Ingelmunster. “Samen met mijn vrouw ben ik daar een nieuw leven begonnen en nu neem ik al geen maanden geen heroïne meer. Dat was in het begin erg lastig, maar nu lukt het wel.” De man legde ook drie negatieve drugtesten neer bij de rechter. “Bij mijn verhuis heb ook openlijk op Facebook gezet: ‘Aan alle junkies, laat mij gerust’. Gelukkig doen ze dat ook. Ondertussen werk ik en tijdens het weekend werk ik als afwasser in de horeca.” De man vraagt om een werkstraf te krijgen in plaats van een celstraf. Hij riskeert acht maanden cel een geldboete van 800 euro.