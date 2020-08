Deze week zes straten (even) dicht door wegenwerken in Kortrijk Peter Lanssens

25 augustus 2020

07u36 3 Kortrijk Er zijn deze week in zes straten wegenwerken in Kortrijk. Wat zijn invloed zal hebben op het verkeer in het stadscentrum. Een overzicht van alle werven.

De Pieter De Cockelaerestraat in het historisch hart van Kortrijk is dicht tot en met vrijdag 28 augustus, door een hoogtewerk aan huisnummer 5. Omrijden doe je via de Onze-Lieve-Vrouwe-, Kapittel- en Begijnhofstraat. De Damkaai op het Buda-eiland is eveneens dicht tot en met vrijdag 28 augustus, door werken in opdracht van de Watergroep nabij huisnummer 5. Lokaal verkeer volgt een omleiding via de Dam, Budabrug, Diksmuidekaai, Burgemeester Vercruysselaan en Ijzerkaai.

De Onze-Lieve-Vrouwestraat is op woensdag 26 augustus van 4 tot 6 uur dicht, wegens betonstort werken aan huisnummer 22. Lokaal verkeer volgt dan even een omleiding via de Guido Gezellestraat, Guido Gezellepad, Dam, Budastraat en Leiestraat. Ook in het historisch hart van Kortrijk is de Guido Gezellestraat, waar een torenkraan gedemonteerd wordt nabij huisnummer 3, dicht van donderdag 27 tot en met vrijdag 28 augustus. Lokaal verkeer volgt dan een omleiding via de Onze-Lieve-Vrouwestraat, Rijselsestraat, Hendrik Consciencestraat, Beheerstraat, Noordstraat, Meensestraat, Overleiestraat, Budastraat en Broelkaai.

De Stationsstraat nabij het treinstation is dicht op woensdag 26 augustus van 8.30 tot 12 uur. Waar er nabij huisnummer 2 werken zijn met een kraan. Tot slot is het President Rooseveltplein deels dicht op woensdag 26 augustus, door werken nabij huisnummer 7. Lokaal omrijden doe je die dag via de Belfaststraat, Kasteelstraat, Rijselsestraat en Louis Verweestraat.

