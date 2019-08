Deurbelverkopers Ringdong.nl met noorderzon verdwenen, al zeker 200 opgelichte slachtoffers verenigen zich AHK & LPS

08 augustus 2019

14u21 6 Kortrijk Isabel Blaton uit Kortrijk is een van de vele slachtoffers van oplichting via de website ringdong.nl. Daar kocht ze begin juni een deurbel met een camera voor 71,10 euro maar ontving die nooit en de website ging offline. “Dit is pure oplichterij en blijkbaar kan het gerecht ook weinig doen”, zegt Isabel.

“Ik zag begin juni een advertentie op Facebook om een deurbel te kopen voor 79 euro via de website ringdong.nl”, vertelt slachtoffer Isabel Blaton uit Kortrijk. “Snelle beslissers kregen een korting van 7,90 euro. De website zag er erg professioneel uit en betalen ging via het online betalingssysteem SAFEPay. Ik was zeker niet argwanend. Toen de levertijd verstreken was en ik de deurbel nog niet had ontvangen, stuurde ik ringdong een mail. Zij antwoordden dat de vraag enorm was en de leverancier niet kon volgen en de levertijd nog tien dagen langer zou duren. Toen ook die periode voorbij was, meldden ze doodleuk dat ze niet aan de vraag konden voldoen en dat ringdong overgenomen was door een ander bedrijf en niet meer kon voldoen aan de vorige klanten. Ik kon mijn bestelling daarna annuleren waarna ik mijn geld zou terugkrijgen. Dat deed ik ook, maar mijn geld heb ik nog niet terug gezien.” Isabel diende ondertussen een klacht in bij de politie.

Al snel kwam Isabel er achter dat ze helemaal niet de enige was die haar bestelling niet had ontvangen. De Facebookgroep ‘Groep van Gedupeerden ringdong deurbel’ telt ondertussen 210 leden die ook slachtoffer waren. “Mijn bestelnummer was trouwens een nummer ergens in de 3.000 dus ik vermoed dat er nog veel meer slachtoffers zijn. Maar met enkel de slachtoffers van de Facebookgroep streek de oplichter toch al maar mooi zo’n 15.000 euro op.”

Medeslachtoffers uit Nederland zeggen zelfs dat de politie

in Nederland dit niet als oplichting ziet Isabel Blaton

Volgens de slachtoffers is de persoon die achter de website zat een Nederlandse Turk die niet aan zijn proefstuk toe is. Hij zou eerder al enkele bedrijfjes hebben opgericht om die daarna heel snel failliet te laten gaan of over te nemen en de klanten ondertussen in de kou te laten staan. “De meeste slachtoffers in de Facebookgroep zijn Nederlanders, maar er zitten ook nog een paar Belgen bij. We dienen allemaal klacht in bij de politie maar we horen telkens dat ze niet veel kunnen doen. Nederlandse medeslachtoffers zeggen zelfs dat de politie in Nederland dit niet als oplichting ziet. Allemaal een advocaat onder de arm nemen is te gek voor woorden, want dan betalen we al snel veel meer dan wat we kwijt zijn aan die deurbel met camera.”

Seponeren?

In Vlaanderen wordt internetfraude onderzocht door het parket in Veurne. “Maar deze zaak zit niet bij ons omdat het hier niet gaat om hacking of iets dergelijks maar een gewone vorm van oplichting is”, zegt Filip Jodts van het Veurns parket. “Het probleem met zo’n zaken is dat het om zo’n kleine bedragen gaat dat de parketten dat wel eens durven seponeren. Enkel als je de persoon achter die website kan vinden en veel klachten kan bundelen kan je daar iemand op steken om op te werken, maar dat vraagt tijd en geld natuurlijk.” Isabel beseft dat de enige mogelijkheid is eventueel met z’n allen één advocaat onder de arm te nemen. “Maar daarover moeten we in de Facebookgroep nog eens praten, niet iedereen is bereid dat te doen. Sowieso koop ik nooit nog iets via het internet.”