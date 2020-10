Deur-aan-deurverkoop geschrapt door corona: brandweerkalender is dit keer gratis en wordt overal gebust Hans Verbeke

07 oktober 2020

17u11 17 Kortrijk U krijgt dit jaar geen brandweerman of -vrouw in uniform aan de deur die u een kalender voor 2021 wil verkopen. De deur-aan-deurcampagne is geschrapt wegens corona. “De jaarkalenders worden gratis bij iedereen gebust”, klinkt het bij de hulpverleningszone Fluvia. “Wie dat wil, kan de vriendenkring van de plaatselijke brandweerposten steunen via een overschrijving.”

Eén of twee brandweerlieden aan de voordeur, piekfijn uitgedost, met een gloednieuwe kalender in de aanbieding: u kent het ongetwijfeld. Maar dit jaar komen de brandweerlui niet langs. “Onverantwoord in een tijd waarin het coronavirus de wereld helemaal op z’n kop zet”, zegt Kaat Nuyttens van de hulpverleningszone Fluvia. “We moesten op zoek naar een alternatief. Geen jaarkalender uitbrengen, was geen optie. Maar gezondheidsrisico’s nemen door ermee van deur tot deur te gaan, was dat evenmin. Daarom besloten we om de kalenders gewoon rechtstreeks in de brievenbus van de inwoners te stoppen. Dat gebeurt in alle steden en gemeenten van ons werkingsgebied, behalve dan in Harelbeke waar de vriendenkring een ander alternatief heeft uitgewerkt.”

Financiële steun welkom

Door de kalenders gewoon overal te bussen, is er geen persoonlijk contact met de burger en worden op die manier ook potentiële besmettingen uitgesloten. De verkoop van de jaarkalenders is voor de lokale brandweerposten echter een belangrijke bron van inkomsten. “Daarom wordt bij de gebuste kalender ook telkens een overschrijvingsformulier bezorgd”, zegt Kaat Nuyttens. “We hopen stilletjes dat de burgers die ons gunstig gezind zijn op die manier een financieel steuntje willen geven.”

De gratis bedeling van de jaarkalenders is intussen aan de gang. “In bepaalde steden en gemeenten hebben de mensen de kalender al ontvangen, elders gebeurt dat binnenkort. Gratis dus. Krijgt u toch iemand aan de deur die probeert een steunkaart of sticker te verkopen, een rookmelder of lotjes voor een tombola, dan betreft het in geen geval een initiatief van de vriendenkringen van de brandweer.”