Dertiger schreeuwt na ruim jaar in cel onschuld uit: “ik ben niet in staat mijn schoonzusjes te verkrachten” LSI

19 februari 2020

09u44

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 31-jarige man uit Kortrijk, die ondertussen naar Doornik verhuisde, zit al meer dan een jaar in de cel op verdenking van de verkrachting van zijn twee tienerschoonzusjes. De openbare aanklager in Kortrijk vroeg hem tijdens zijn proces op de rechtbank in Kortrijk tot een celstraf van drie jaar te veroordelen. “Dit is een wraakactie van hun moeder”, klinkt het bij de verdediging.

Samen met zijn partner, een meerderjarige zus van de twee vermeende slachtoffertjes, ontfermde J.L. zich over de kinderen. Zij waren door een moeilijke gezinssituatie bij de moeder door de jeugdrechter in zijn gezin geplaatst. Het was een opvoedster van één van de twee mentaal beperkte meisjes van 13 jaar die aan de alarmbel trok. Volgens de openbare aanklager was er sprake van meerdere verkrachtingen, zowel thuis als in de auto. Hij zou zelfs eens voorgesteld hebben om zonder condoom “een kindje te maken”. Ze baseerde zich daarvoor op verklaringen van de kinderen tijdens hun audiovisueel verhoor. “Georchestreerd door hun moeder, die zelf een partner heeft die haar dochter heeft misbruikt”, vindt de verdediging van J.L. “Als alles zou kloppen, zou hij de meisjes onder meer hebben verkracht terwijl zijn eigen partner in hetzelfde bed sliep.” “Ik heb altijd alles voor hen gedaan”, vulde hij zelf aan. “Zelf heb ik ook zes kinderen. Ik zou niet in staat zijn om zo’n erge dingen te doen. Ik schreeuw al vanaf de eerste dag mijn onschuld uit en keek uit naar de dag van dit proces.” Zijn partner en zus van de slachtoffertjes blijft pal achter hem staan. Hij vroeg de volledige vrijspraak. Vonnis op 3 maart.