Derdejaars slaan tentje op in Guldensporencollege campus Kaai Joyce Mesdag

20 september 2019

De 80 leerlingen van het derde jaar van het Guldensporencollege campus Kaai kamperen vannacht op school, een jaarlijkse traditie. “Het intussen al de achtste keer dat we dit doen”, zegt leerkracht Bart Dujardin. “Het is de ideale manier om de derdejaars, voor wie dit een nieuwe campus is, warm te verwelkomen en zich meteen te laten thuis voelen. Het heeft wel iets weg van een team building, zeg maar. Leerlingen konden zich per tent van 3 personen inschrijven, de leraren werkten het programma uit. We beginnen de avond met ‘keiharde pleinspelen’, een topper voor de vele leraren met Chiro of Scouts roots. De verliezers worden ingezet om de klusjes te doen: kaas en salami snijden voor het aperitief, groentjes wassen,… Daarna volgt de BBQ. Het nachtspel is het hoogtepunt van de avond. Bekomen en verhalen ophalen kan bij het afsluitend kampvuur.”