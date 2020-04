Derde coronadode in rusthuis Sint-Jozef: “Bewoonster van 84 is woensdagochtend overleden” Peter Lanssens

08 april 2020

17u01 0 Kortrijk Er is een derde coronadode te betreuren in rusthuis Sint-Jozef. “Er overleed woensdagochtend een 84-jarige bewoonster in de afgesloten corona-afdeling. Ze was al een tijdje niet in goeie doen, ook voor ze besmet raakte”, zegt schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a). Ondertussen zijn kits aangekomen om de bewoners van rusthuis De Weister in Aalbeke te testen.

Eerder overleden ook al een man van 80 jaar en een vrouw van 99 jaar in Sint-Jozef. Zorg Kortrijk gaf woensdagmiddag een nieuwe stand van zaken. De rusthuizen van Zorg Kortrijk tellen 462 bewoners en 442 personeelsleden. Er hebben nu in de vijf publieke rusthuizen elf bewoners positief getest op Covid-19. Ze zitten in quarantaine in de afgesloten afdeling in Sint-Jozef. Twee senioren zijn doorverwezen vanuit het ziekenhuis AZ Groeninge omdat ze voldoende hersteld zijn, maar nog niet naar huis kunnen. Er zijn acht personeelsleden afwezig wegens een bevestigde besmetting.

De Weister is door het Agentschap Zorg en Gezondheid geselecteerd om alle bewoners te laten testen omdat de Vlaamse overheid ook steekproeven wil laten doen in rusthuizen waar geen mensen met symptomen zijn Schepen Philippe De Coene

Geen symptomen

Op donderdag 9 april worden alle 45 bewoners van De Weister in Aalbeke getest. Niet omdat er een uitbraak van Covid-19 is in De Weister, wel integendeel. “De Weister is door het Agentschap Zorg en Gezondheid geselecteerd omdat de Vlaamse overheid ook steekproeven wil laten doen in rusthuizen waar nog geen mensen met symptomen zijn gerapporteerd”, legt De Coene uit. Om te zien of er dan ook effectief niemand besmet is.

Ik roep de Vlaamse overheid op om de testcapaciteit verder op te drijven, zodat we iedereen kunnen testen in onze rusthuizen, bewoners en personeel. Het is in het belang van ieders gezondheid Schepen Philippe De Coene

Test ook het personeel

De Coene roept de Vlaamse overheid op om de testcapaciteit verder op te drijven. “Zodat we iedereen kunnen testen, bewoners en personeel. Het is in het belang van ieders gezondheid. Nu kunnen we alleen testen bij een vermoeden van besmetting omdat er onvoldoende testmateriaal beschikbaar is. Dat kan eigenlijk niet, zonder naar iemand met een beschuldigende vinger te wijzen”, besluit de schepen. Zorg Kortrijk omvat vijf rusthuizen: Sint-Jozef in Kortrijk, De Weister in Aalbeke, De Zon in Bellegem, Biezenheem in Bissegem en Ter Melle in Heule.