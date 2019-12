Depart verlaagt huurtarieven om te fuiven fors: “Ook meer concerten en beurzen aantrekken” Peter Lanssens

03 december 2019

17u30 5 Kortrijk De huurtarieven van evenementenhal Depart op het Mandelaplein worden op vraag van fuiforganisatoren fors verlaagd. Verder worden twee nieuwe types tarieven in het leven geroepen, enkel gericht op concerten en op beurzen en congressen.

Depart opende in september 2017. “We hebben met de ervaringen van de afgelopen twee jaar en de resultaten van de bevraging ‘Party-Cipatie’ de huurtarieven bijgesteld”, zegt schepen van Jongeren Bert Herrewyn (sp.a). Het basistarief voor erkende jeugdbewegingen en het commercieel tarief daalt respectievelijk van 2.000 naar 1.600 euro en van 2.800 naar 2.240 euro voor een volledige zaalhuur van 1.150 personen. Als je er ook de foyer bij wil, gaat het over een daling van respectievelijk 2.200 naar 1.800 euro en van 3.080 naar 2.520 euro. Voor concerten bedraagt het basistarief voor een volledige zaal 1.000 euro en het commercieel tarief 1.400 euro. Voor beurzen en congressen gaat het voor een volledige zaal over respectievelijk 800 en 1.200 euro. “Het geeft de organisatoren meer ruimte om te experimenteren en zorgt ervoor dat ook kleinere erkende (jeugd)initiatieven makkelijker de weg vinden naar Depart”, stelt Bert Herrewyn. “Depart is verder akoestisch een topper voor concerten. Dat getuigen onder meer de organisatoren van festival Sonic City. Om de zaal maximaal te gebruiken, willen we meer concerten aantrekken. Depart heeft gelijkaardige troeven als Vooruit in Gent en AB in Brussel.”