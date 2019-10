Départ ontvangt muziekbeurs met tienduizenden elpees Peter Lanssens

04 oktober 2019

De grammofoonplaat is hipper dan ooit. Steeds meer mensen willen hun muziek voelen en ruiken. Er worden wereldwijd weer meer elpees dan cd’s verkocht. De organisatie KarinB speelt daar op in met een eerste grote platenbeurs in de evenementenhal Départ op het Mandelaplein op Weide in Kortrijk. Het publiek kan er op zondag 6 oktober snuisteren in tweehonderd meter muziek van alle genres: van oldies over belpop tot dance en metal. Een keur van verkopers uit binnen- en buitenland maken er een echt muziekfeest van met tienduizenden elpees, singels en ook cd’s die vaak voor een prikje gekocht kunnen worden. Het publiek kan binnen van 10 tot 16 uur. De inkom is 4 euro. Vroege vogels betalen 10 euro en mogen om 9 uur al binnen. Meer info staat op www.karinb.be.