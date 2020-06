Den Bras heropent maandag: “Vaste klanten nemen er speciaal verlof voor” Peter Lanssens

04 juni 2020

16u15 7 Kortrijk Den Bras nabij het station heropent op maandag 8 juni. Om 11 uur stipt. “We verwachten toch meteen wat volk. Er zijn vaste klanten die hier speciaal verlof voor nemen”, vertelt barman Tom Van Meerhaeghe alias Chevy. Veel mensen hunkeren er naar om de gezellige bruine kroeg met steengoeie muziek, al vele jaren een vaste waarde in Kortrijk, weer in de armen te sluiten.

De cafébazen van de Burgemeester Reynaertstraat aan het Stationsplein hielden donderdagmiddag een overleg over hoe ze de heropstart willen aanpakken vanaf volgende week. Eén ding staat nu al vast: Den Bras heropent meteen op maandag 8 juni. Voorlopig zonder tooghangen helaas, de barkrukken vliegen op bevel van de Nationale Veiligheidsraad achter slot en grendel. Maar toch wordt het voor de klanten, die hun café bijna drie maanden moesten missen, een mooi weerzien. “Een café zonder toog rendabel houden is moeilijk. Maar het is onze plicht om het te proberen. De mensen hebben hier lang genoeg op gewacht”, zegt zaakvoerder Peter Deurinck (55). “We hopen dat de coronaregels snel zullen versoepelen, zodat ook onze toog weer open kan.”

Enthousiaste personeelsleden van Den Bras sloegen donderdagnamiddag meteen aan het meten. Om na te gaan hoeveel lage tafels en stoelen er gezet kunnen worden, nu we het noodgedwongen nog een tijd(je) moeten doen met de anderhalvemetersamenleving. De hoge tafels zijn er nog niet bij. “We mikken op een goeie dertig plaatsen binnen en zo’n zeventig plaatsen op ons terras”, zegt Peter Deurinck. “Van zodra het opnieuw mooi lenteweer is, kunnen we ons terras uitbreiden tot op de Reynaertstraat, nu de uitgaansbuurt verkeersvrij wordt. De bedoeling is om onze vaste personeelsleden snel aan het werk te zetten. Voorlopig sluiten we Den Bras om 23 uur, nu alle terrasjes in Groot-Kortrijk de eerste week van de heropstart al om 23 uur dicht moeten. Het is misschien goed dat Kortrijk een voorzichtige start wil nemen, maar ik had het toch liever anders gezien.”

Geen reserveringen

“We werken niét met reserveringen. Vol is vol, zo eenvoudig is dat. De barman achter de toog zal dat straks wel aandachtig in de gaten houden. We hopen dat de klanten ons straks komen steunen. We nemen alle maatregelen om het veilig te houden. Er zal overal desinfecterende gel staan, we hebben mondmaskers en handschoenen voor ons personeel en tafels en stoelen worden regelmatig ontsmet, net zoals het sanitair in het café.”

De andere cafébazen in de uitgaansbuurt kijken nog even de kat uit de boom en wachten liever het ministerieel besluit af. Begrijpelijk, want de meeste van hun cafés zijn eerder op het nachtleven gericht. Wachten nog zeker een week: Café 56, Stradivarius en De Geverfde Vogel. Ook Bar Luxe opent wellicht niet meteen. Bar Filía mikt op woensdag 10 of uiterlijk vrijdag 12 juni, afhankelijk van de uiteindelijke maatregelen die in het ministerieel besluit zullen staan. Het ‘kelderdanscafé’ Den Trap blijft tot nader order dicht. Aan de overkant van de Reynaertstraat opent frituur Thelma & Louise nog niet meteen. De zaakvoersters willen er perfect op voorbereid zijn. Ribs ’n Beer opent ten vroegste op woensdag 10 juni en zeker tegen vrijdag 12 juni.