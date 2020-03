Delhaize dient nu ook klacht in tegen klant die beveiligingsagent klappen gaf Alexander Haezebrouck

12u42 0 Kortrijk Grootwarenhuisketen Delhaize heeft nu ook een klacht ingediend tegen de ongeduldige klant die donderdagochtend slaags raakte met een beveiligingsagent. Dat gebeurde in de inkom van Delhaize Kortrijk Noord in de Gentsesteenweg. “Ontoelaatbaar gedrag dat we niet zomaar kunnen laten passeren”, klinkt het bij Delhaize.

De man had geen zin om in de wachtrij te staan die ingevoerd zijn door de coronamaatregelen. Een beveiligingsagent maande de man aan om zijn beurt af te wachten maar dat was niet naar de zin van de man. Hij gaf de bewakingsagent enkele klappen. Een klant kwam snel tussen om te voorkomen dat de schermutseling verder escaleerde. De agressieve klant gaf zich uiteindelijk gewonnen en wandelde weer naar buiten. Delhaize heeft nu ook een klacht ingediend tegen de man. “Gelukkig zijn zo’n zaken een uitzondering op de regel”, zegt Roel Dekelver van Delhaize. “Het is belangrijk dat we allemaal respect tonen voor elkaar in deze moeilijke tijden. Enkelen kunnen dat blijkbaar niet opbrengen. De regels respecteren is nochtans erg belangrijk om samen het coronavirus klein te krijgen.” Er raakte uiteindelijk niemand gewond.