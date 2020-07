Dekeyser.immo opent nieuw kantoor in Vlaskaai: “We zijn er helemaal klaar voor” Peter Lanssens

02 juli 2020

11u31 0 Kortrijk Vastgoedmakelaar Dekeyser.immo is verhuisd naar een nieuwe vestiging in de Vlaskaai 6, aan de Leieboorden. “Ons team is fier om de opening in het post-coronatijdperk bekend te maken. Want als bedrijf is het ontzettend moeilijk om in deze tijden goed te presteren”, zegt Leopold Dekeyser.

“Maar dat we net nu verhuizen, toont aan dat we er helemaal klaar voor zijn. We blijven garant staan voor de service die we bieden. Dat we dit vanaf nu op een andere locatie doen, verandert daar niets aan. Wel integendeel, want we nemen onze intrek in een nieuwbouwproject dat we zelf van nul opbouwden en zagen groeien. Het maakt het extra speciaal. We krijgen nog meer goesting om erin te vliegen.”

Vijf huisgenoten

“Vlaskaai is een project van ons nevenbedrijf Think Urban, een onderneming die mee verhuisde naar Vlaskaai – Urban Office. Naast Dekeyser.immo, Think Urban en Buro Vanassche doen nog vijf andere bedrijven hun intrede in de nieuwe vestiging. Stuk voor stuk partners die hun steentje bijdroegen aan de opbouw van Vlaskaai. We hebben in Vlaskaai met Urban Office een overkoepelende naam, maar elk bedrijf blijft apart onder de huidige naam en het huidige team bestaan”, aldus Leopold Dekeyser.

De huisgenoten zijn Coordinated all about interiors, Aluvano alu-schrijnwerk, VDB-M Interieur, online marketing- en communicatiestrateeg FOLD en Dekeyser Administratie. Info: www.dekeyser.immo.