Definitivos viert jubileum in Tranzit: “Ook Red Zebra, The Kids en dj Dicky Boy D treden op” Peter Lanssens

26 november 2019

07u27 3 Kortrijk De oudste nog actieve punkband van Kortrijk blijft het 40-jarig bestaan vieren. Definitivos houdt op vrijdag 29 november een groots jubileumfeest in jeugdcentrum Tranzit op het Nelson Mandelaplein. “En later dit jaar is er nog meer reden om te vieren, want onze legendarische zanger Lucien Callewaert wordt met Kerstmis 60 jaar”, knipoogt bassist Frank Frans Holvoet.

Definitivos, een verwijzing naar een Portugees sigarettenmerk, overspoelde Kortrijk in de jaren ’80 van vorige eeuw met een punkgolf. De band deelde podia met alle bekende namen van die tijd zoals TC Matic, The Scabs, De Kreuners, The Kids en Arbeid Adelt!. Ze blijven springlevend. “We staan nog niet met één voet in het crematorium. We staan scherp, al hebben we nu wel minder haar en slikken we cholesterol pillen”, zegt Frank Frans Holvoet. Een Belpop avond viert 40 jaar Definitivos, in goede punk en new-wave traditie van begin jaren ’80. Definitivos opent, om 19.30 uur. Daarna volgen de Brugse punkgroep Red Zebra, punkband The Kids en dj Dicky Boy D, die diep in de alternatieve muziekdoos grabbelt. Kaarten kosten 18 euro in voorverkoop en 20 euro aan de deur. Tickets online bestellen: klik hier. Er staat ook info op de Facebookpagina ‘Definitivos 40 Years’.