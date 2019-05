Definitief: kinderboerderij Van Clé verhuist naar hoeve Te Coucx op Marionetten Peter Lanssens

17u03 8 Kortrijk Kinderboerderij Van Clé heeft geen toekomst meer in de Moteweg in Marke. De kinderboerderij verhuist op uitdrukkelijke vraag van de vzw Van Clé zelf naar hoeve Te Coucx op Hoog Kortrijk. “Het zal een extra troef zijn voor bezoekers van het stadsgroen Marionetten, het Preshoekbos en het ziekenhuis AZ Groeninge”, zegt schepen van Kinderen en Biodiversiteit Bert Herrewyn (sp.a).

De werking in de Moteweg eindigt na 43 jaar. De bezoekersaantallen dalen er al jaren. De gebouwen zijn zwaar verouderd. En de kinderboerderij is nu te veel op kleuters gericht. Om te overleven, wordt de doelgroep ruimer en krijgt natuureducatie meer aandacht. Dat kan perfect in hoeve Te Coucx, waar thema’s zoals klimaat, biodiversiteit, milieuverandering en hernieuwbare energie aan bod zullen komen. De programma’s brood bakken, wolverwerking en bijen blijven er. Verder voorzien: boerderijkampen voor kinderen tussen 6 en 12 jaar en een groter aanbod op woensdagnamiddag. Vrije bezoekers genieten er bovendien van een natuurterras, speel- en picknickweide, de vele neerhofdieren en educatieve wandelingen. Zo wordt hoeve Te Coucx een echte ontvangst- en ontmoetingsplek, waar je vanaf 1 juli verder een drankje en versnapering kan nuttigen. Je kan er tijdens de zomer van dinsdag tot en met zaterdag terecht, telkens van 14 tot 19 uur. Na de zomer wordt de werking voor elke leeftijdsgroep stelselmatig uitgebreid, in samenspraak ook met partners zoals Natuurpunt, hogescholen, de provincie en de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM). “Het laat kinderen toe om op een speelse manier kennis te maken met de boerderij, de natuur, het milieu en andere relevante onderwerpen”, vindt schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA).

Vervallen gebouwen

De verhuis staat letterlijk als volgt in het bestuursakkoord van Team Burgemeester, N-VA en sp.a: ‘de kinderboerderij is uitgeleefd op de huidige locatie. We gaan op hun vraag op zoek naar een alternatief’. Dat wordt dus zeker hoeve Te Coucx in de Cannaertstraat in Marke, waar een al gerenoveerd bezoekerscentrum groot genoeg is voor de nodige bureau- en werkingsruimte. De mogelijkheden zijn ook groter dan in de Moteweg in Marke. Eén probleem evenwel: hoeve Te Coucx heeft enkele vervallen gebouwen. Om te voorkomen dat kinderen die betreden, worden alle vervallen gebouwen nu rondom rond afgezet met bouwhekken om de veiligheid te waarborgen. Het beheer van de site wordt aan de vzw Van Clé overgedragen. Maar ook natuurverenigingen zoals bijvoorbeeld Natuurpunt en de Vogelwerkgroep zullen hoeve Te Coucx occasioneel blijven gebruiken.

De huidige open groene ruimte in de Moteweg in Marke wordt niét verkaveld. Schepen Wout Maddens

Mee beslissen

Er wordt een masterplan opgemaakt om de site van de kinderboerderij en de verblijfshoeve in de Moteweg in Marke een nieuwe bestemming te geven. Er mag niét op gebouwd worden, want de gronden zijn als gemeenschapsvoorzieningen bestemd. “Het stadsbestuur van Kortrijk zal samen met de Markenaren een grondige denkoefening organiseren rond mogelijke toekomstige invullingen”, zegt schepen van Deelgemeenten en Kortrijk Spreekt Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Daar is vraag naar, zo toont ook een online petitie met 828 handtekeningen van gemeenteraadslid en Markenaar Nicolas Beugnies (Team Burgemeester) aan. “Deze open groene ruimte wordt niét verkaveld”, benadrukt schepen van Ruimtelijke Ordening Wout Maddens (Team Burgemeester). Zeker is ook dat de stad de verblijfshoeve verkoopt. Een deel van de gronden blijft openbaar domein en wordt niet mee verkocht om zo ook het Markebekepad een betere ligging langs de hoeve te geven en op die manier een nieuwe kruising met de Baliestraat en een vlottere verbinding met de Marktstraat te bekomen.