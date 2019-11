Deels eenrichting op Plein door rioolwerken Peter Lanssens

12 november 2019

Wie op donderdag 14 november in de buurt van het Plein in Kortrijk moet zijn, houdt er die dag best rekening met werken. Want de firma Elta bvba uit Wetteren voert er donderdag rioleringswerken uit, ter hoogte van huisnummer 29. Er is hierdoor op donderdag enkel eenrichtingsverkeer mogelijk in de zone van de werken. De eenrichting geldt in de richting van onder meer het winkelcentrum K, naar het stadscentrum toe. Verkeer dat de andere richting uit wil, naar de Gentpoort toe, volgt donderdag een omleiding rond het Plein.