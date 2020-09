Deelfabriek verhuist naar oude brandweerkazerne en wordt vier keer zo groot Alexander Haezebrouck

17 september 2020

16u20 2 Kortrijk De Deelfabriek waar je producten kan delen, ruilen of herstellen verhuist in 2022 naar de oude brandweerkazerne in de Rijkswachtstraat. Nu zit de Deelfabriek nog in de Damastweversstraat maar barst uit haar voegen. De kazerne wordt ook volledig gerenoveerd. “We verdubbelen het aanbod en restaureren de oude kazerne waardoor we ook de buurt opwaarderen”, zegt schepen van Sociale Zaken Philippe De Coene (sp.a).

De Deelfabriek is een project dat teert op burgerparticipatie en armoedebestrijding. Je kan er sinds 2017 terecht voor het delen, ruilen of herstellen van materiaal. Zo is er op dit moment onder andere de Instrumentheek, Tvelootje en Boekdelen. In enkele jaren tijd barstte de vestiging in de Damastweversstraat uit zijn voegen. “We hebben meer dan 1.500 unieke abonnees en vorig jaar kenden we zo’n 5.500 unieke bezoekers terwijl de Deelfabriek lang niet elke dag open is”, zegt schepen van Sociale Zaken Philippe De Coene (sp.a). Daarom gingen we op zoek naar een andere locatie en we zijn bij deze oude brandweerkazerne uitgekomen. Qua oppervlakte zal de Deelfabriek vier keer zo groot worden, ook het aanbod wordt verdubbeld. Zo al er een Sociale Kruidenier, een Consumentenloket, een Spelotheek, Dierenvoedselbank en Let’s Leie. Dat laatste is een vorm van uitwisselen van vriendendiensten. De locatie is ook beter dan in de Damastweversstraat, dichter bij het centrum.”

Gezellige ontmoetingsplaats en nieuw plein

Vooraleer de Deelfabriek zijn intrek kan nemen in de oude brandweerkazerne wordt die nog volledig gerestaureerd. Geen sinecure omdat een deel van de kazerne beschermd erfgoed is. De stad stelde daarom het architectenbureau Transarchitectuur / Stedenbouw uit Gent aan dat ervaring heeft in soortgelijke projecten. “Het is de bedoeling om het bestaande gebouw in zijn glorie te herstellen”, zegt architect Robin Cuvelier. Het is de bedoeling dat de Deelfabriek een aangename plaats wordt om te vertoeven. “Zo is er de gebogen toegang in het gebouw op het kruispunt van de Sint-Antoniusstraat, de Tuighuisstraat en de Rijkswachtstraat”, zegt schepen De Coene. “Op die plaats willen we een nieuw stadsplein creëren. Ook binnen moet het aangenaam vertoeven worden. We willen niet alleen armere mensen aantrekken maar ook mensen die bewust duurzaam consumeren. Tegelijkertijd zal de renovatie en het opnieuw in gebruik nemen van dit gebouw, de buurt opwaarderen en dat heeft het wel nodig.” De hele investering kost 3.235.000 euro. Daarvan wordt 1.700.000 euro gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Concreet gaat het om 1.400.000 euro aan subsidies voor investeringen in sociale infrastructuur en 300.000 euro aan subsidies voor investeringen aan onroerend erfgoed. De werken starten in augustus volgend jaar. Als alles volgens plan verloopt kan de nieuwe Deelfabriek openen in oktober 2022.