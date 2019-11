Deelfabriek breidt uit met Baby- en LEGOTHEEK en Sportrijk: “5.000 bezoekers per jaar” Peter Lanssens

27 november 2019

12u27 6 Kortrijk De Deelfabriek is een succes. Het pand in de Damastweversstraat ontvangt ruim 5.000 bezoekers per jaar, waaronder 1.400 abonnementhouders. Het project met focus op armoedebestrijding, deeleconomie en zelfredzaamheid breidt uit met de Babytheek, LEGOTHEEK en Sportrijk. Je kan overal de UiTPAS gebruiken, met tot 80 procent korting voor wie het financieel moeilijk heeft.

In de Babytheek leen je spullen die je voor korte tijd nodig hebt zoals een autostoel, kinderwagen, Maxi-Cosi, reisbedje en afsluiting voor de trap. Je kan er ook kleinere spullen ruilen, zoals babyflesjes. Materiaal ontlenen kan zes maanden tot een jaar, via een lidmaatschap van 20 euro per jaar. Je krijgt er tien ruilbonnen voor.

Fitnessmateriaal ontlenen

In Sportrijk kan je duurzaam sportkledij inruilen en hergebruiken, in een samenwerking tussen de stad en Decathlon. In ruil voor een lidmaatschap van 10 euro per jaar krijgt je 10 ruilpunten. Wie ook zelf sportkledij doneert, krijgt extra ruilpunten. Zo kan je een basketbaltruitje dat te klein voor je geworden is binnenbrengen en inruilen voor een maatje groter. Je kan in Sportrijk ook fitnessmateriaal ontlenen voor maximum zes maanden.

Toverblokjes

In de LEGOTHEEK bouw je zelf gratis sets. Reserveren is wel nodig. Wie sets wil ontlenen, betaalt een abonnement van 25 tot 75 euro per jaar, naargelang het type sets. Het geld wordt geherinvesteerd in Toverblokjes. Die vzw heeft onder meer als doel het schenken van LEGO aan kinderen in ziekenhuizen.

Verhuis naar oude brandweerkazerne

Er zijn in de Deelfabriek twaalf initiatieven, gerund door 35 vrijwilligers en 2 medewerkers. De al bestaande zijn Boekdelen, De Ontmoetingsruimte, Swop&Go, Instrumentheek, Tvelootje, De Fietskeuken, SWITCH, Pamperbank en Rap op Stap. De Deelfabriek verhuist in juni 2022 van wijk De Venning naar de oude brandweerkazerne in de Rijkswachtstraat. Waar het vier keer zo groot wordt. Dan komen er nog meer initiatieven bij. Er wordt vanaf dan gemikt op 10.000 bezoekers en 3.000 abonnementhouders per jaar. Meer info over de Deelfabriek: klik hier.