Dedecker na leugen over dronken rijden: “Vermeersch, bied je excuses bij Van Quickenborne aan” Peter Lanssens

26 augustus 2019

14u39 22 Kortrijk Het door Vlaams Belang op Facebook gelanceerde verzonnen verhaal dat de burgemeester van Kortrijk op dronken rijden werd betrapt, zindert na. Volgens Vincent Van Quickenborne (Open Vld-Team Burgemeester) zit Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) achter de Facebookpost. Ook Jean-Marie Dedecker mengt zich in de Kortrijkse kwestie.

Zelfs Dedecker vindt dat Vermeersch in de fout ging. “Zo’n verzinsel verspreiden is er ver over. Hij moet zijn excuses bij Vincent Van Quickenborne aanbieden”, zegt Dedecker. Justitie is de zaak aan het onderzoeken. “Het onderzoek moet vooruit gaan, zodat iedereen ziet wat de waarheid is”, zegt Vincent Van Quickenborne.

Federaal parlementair en Kortrijks Vlaams Belang-kopman Wouter Vermeersch was enkele jaren geleden actief bij Lijst Dedecker. Hij omschreef Jean-Marie Dedecker in een verkiezingsinterview in deze krant op 21 mei nog als een vriend. Maar Dedecker, burgemeester van Middelkerke en volksvertegenwoordiger, neemt het nu voor Van Quickenborne op. Dedecker vindt het onaanvaardbaar dat Q er via Vlaams Belang valselijk van beschuldigd werd positief te testen tijdens een alcoholcontrole na de match KV Kortrijk – RSC Anderlecht, op zaterdag 17 augustus. “Zo’n verhaal zonder enig bewijs zomaar naar buiten brengen, is er ver over”, zegt Jean-Marie Dedecker.

Zo’n verzinsel lanceren, het lijkt een schreeuw om aandacht. Wouter loopt te hard van stapel omdat hij zich wil bewijzen. Vlaams Belang leeft een beetje in euforie, wat gevaarlijk is. Ik hoop dat het een beginnersfout was. Jean-Marie Dedecker

Beginnersfout

“Ik heb het er moeilijk mee, dat Wouter het zo persoonlijk speelt. Het klopt dat ik een goeie relatie heb met Wouter. Hij is heel intelligent, maar ik vind toch dat hij hier ontspoort. Zo’n verzinsel lanceren, het lijkt een schreeuw om aandacht. Wouter loopt te hard van stapel omdat hij zich wil bewijzen. Vlaams Belang leeft een beetje in euforie, wat gevaarlijk is. Ik hoop dat het een beginnersfout was, door zich zo te vergalopperen.”

Ik raad Vermeersch aan om een pint te gaan drinken met Van Quickenborne. Om het uit te praten en zich te excuseren bij Van Quickenborne. Jean-Marie Dedecker

Wonden likken

Dedecker hoopt verder dat Vermeersch er lessen uit trekt. “Hij moet zijn wonden likken. Ik raad hem aan om een pint te gaan drinken met Van Quickenborne. Om het uit te praten en zich te excuseren bij Van Quickenborne. Maar dat Wouter Vermeersch nu geen commentaar wenst te geven in de media, snap ik ook wel. Want alles wat hij nu zou zeggen, is te veel. Dat hij nu in alle discretie eerst eens naar Van Quickenborne belt. Om het rustig te bespreken. En dat hij zich nooit meer door zo’n verzonnen verhalen laat meeslepen. Ik denk dat Wouter Vermeersch het uiteindelijk wel zal aanvaarden hoor, dat hij in de fout ging. Zijn vader was nog ‘gendarme’.”

Kwetsbaar

Van Quickenborne, hij diende via zijn advocaat Jan Leysen bij het parket een klacht wegens laster en eerroof in, hoopt dat het onderzoek van Justitie snel vordert. Politie en parket lieten al weten dat er geen sprake is van een alcoholcontrole, waarbij de burgemeester van Kortrijk positief testte. “Of ik bereid ben om een gesprek aan te gaan met Wouter Vermeersch? Het is te zien hoe hij zich opstelt”, zegt Van Quickenborne. De Facebookpost van Vlaams Belang Kortrijk staat zeven dagen nadat de heisa losbarstte nog altijd online. De post kreeg ruim 1.700 likes en werd ruim 2.300 keer gedeeld. Wouter Vermeersch zelf liet de voorbije dagen al verschillende keren weten dat hij op geen enkele manier wenst te reageren of te worden geciteerd.