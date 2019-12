Dealers en afnemers opgepakt bij diverse huiszoekingen: drie mannen voorgeleid VHS

19 december 2019

15u29 20 Kortrijk Speurders van de zone Mira, bijgestaan door collega’s van de zone Vlas, hebben donderdagmorgen in het kader van een drugonderzoek huiszoekingen gevoerd op vier verschillende plaatsen. Ze vonden 350 gram cocaïne en een grote som cash, vermoedelijk druggeld. Drie personen, geen onbekenden van het gerecht, worden voorgeleid.

De lokale recherche van de zone Mira startte in oktober een gerechtelijk onderzoek, nadat de politie lucht had gekregen over de verkoop van cocaïne in Waregem. De onderzoeksrechter gaf z’n toestemming voor huiszoekingen bij een aantal verdachten. Die vonden donderdagmorgen simultaan plaats in Kortrijk, Tiegem, Wielsbeke en Sint-Eloois-Vijve. Op een adres in Kortrijk vonden de speurders 350 gram cocaïne. Bij een andere verdachte in Wielsbeke werd een grote som geld aangetroffen, in voornamelijk kleine coupures. Vermoedelijk gaat het over cash, gewonnen uit de verkoop van drugs.

Afnemer vrijgelaten

Drie van de vier opgepakte verdachten worden donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die zal beslissen over hun aanhouding. De drie zijn respectievelijk 26, 40 en 44 jaar oud. De vierde man, een afnemer van 38 jaar uit Sint-Eloois-Vijve, werd na verhoor vrijgelaten. Twee van de vier verdachten worden beschouwd als dealers.