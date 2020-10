Dealer verborg cash in pamper: twee jaar cel en 45.000 euro drugsgeld verbeurd LSI

06 oktober 2020

15u21

Een 27-jarige man uit Kortrijk is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 24 maanden en een boete van 12.000 euro voor drugshandel.

Op 14 mei 2020 hield de politie de woning van Nourredine El G. in de Hovenierstraat in Kortrijk in het oog. De agenten zagen hoe hij met de inzittenden van verschillende voertuigen korte contacten had. Een huiszoeking leverde 105 gram cocaïne, wit poeder en 4.750 euro cash geld op. Dat cash geld zat in een pamper verstopt. Uit het onderzoek bleek dat hij ook al ruim 66.000 euro via Western Union naar zijn thuisland Marokko had overgeschreven. “Dat was niet allemaal drugsgeld”, verdedigde El G. zich nog. Zelf gebruikte hij geen drugs. De rechter verklaarde ook een televisietoestel en een fiets verbeurd.