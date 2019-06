De Wijngaard naast winkelcentrum K geopend: “Ruim helft van de assistentiewoningen al bewoond” Peter Lanssens

13 juni 2019

10u52 0 Kortrijk De Wijngaard naast winkelcentrum K is geopend voor het publiek. Op de gewezen CM-site tussen de Sint-Janslaan en Wijngaard- en Vlamingenstraat is een nieuwe buurt met 50 flats en 55 assistentiewoningen gebouwd. De Wijngaard heeft een groen binnenplein, dat openbaar is.

De werken zijn goed twee jaar na de eerste steenlegging voltooid, met Alides uit Gent en ION uit Waregem als projectontwikkelaars. De Wijngaard is een succes. Dat toont de bezettingsgraad aan. “Ruim de helft van de assistentiewoningen is bewoond. En de interesse blijft groot”, zegt gedelegeerd bestuurder Bernard Bruggeman van Woonzorggroep GVO. De assistentiewoningen worden uitgebaat door Sint-Vincentius, onderdeel van GVO. Sint-Vincentius is dankzij de exploitatie van De Gulden Sporen in de Gentsestraat en De Houtmarkt op het gelijknamige plein al stevig verankerd in Kortrijk. De tevredenheid van de bewoners in De Wijngaard is groot, zo blijkt uit een bevraging. Om het in grote lijnen te omschrijven: ze voelen er zich gewoon thuis.

Tearoom in Wijngaardstraat

De Wijngaard omvat vijf gebouwen, die zich op het vlak van architectuur van elkaar onderscheiden en rond een groen binnenplein met terrasjes staan. Het binnenplein is vanuit de drie aanpalende straten toegankelijk. Het project omvat ook 1.500 vierkante meter aan kantoren in de Sint-Janslaan, aan Proximus verhuurd. Op het gelijkvloers van het gebouw in de Wijngaardstraat is een tearoom met terras ingericht. Door GVO uitgebaat voor én bewoners én passanten. Er is donderdagavond een feestelijke opening van de assistentiewoningen van residentie De Wijngaard. Dan wordt ook een gedenkplaat onthuld. Info: www.dewijngaardkortrijk.be.