De Warande opent speelheuvel in landschapspark Peter Lanssens

03 juli 2020

15u25 0 Kortrijk Het grootste deel van speeldomein De Warande in Heule is deze zomervakantie in tijden van corona voorbehouden voor jeugdkampen en speelpleinwerking. Blijven wél open voor het brede publiek: de nieuwe speelheuvel in en andere delen van het landschapspark en de hondenloopweide.

Deze zijn bereikbaar via de Izegemsestraat en de fietsdoorsteek richting Lendelede. “De nieuwe speelzone is een extra bezoek waard”, zegt schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a). De hellingen hebben een zitarena en duurzame speelelementen. Het gaat concreet over drie glijbanen, een klimwand en een klimstam.

Investeringskost: 31.500 euro, met hulp van subsidies van Toerisme Voor Allen in het kader van kindvriendelijke Jeugdverblijfcentra in Vlaanderen. De speelzone is met bloemenmengsels ingezaaid. In het najaar worden nog extra bomen aangeplant. De aanleg van de speelzone is door Studio Basta gecoördineerd. Verstraete Bouw en Hout, Growebo en Time2Play voerden uit. Hou altijd rekening met de coronamaatregelen in De Warande.