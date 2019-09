De verkeersregels in de fietszone op een rij: “Fietsers mogen auto’s links inhalen” Peter Lanssens

09 september 2019

17u52 0 Kortrijk Wie in de fietszone met 74 aansluitende fietsstraten in het centrum van Kortrijk met een motorvoertuig een fietser inhaalt, krijgt vanaf deze week een GAS-boete van 58 euro indien de politie de overtreding opmerkt. We leggen alle verkeersregels uit. Want er is nog altijd wat verwarring.

Fietsers gebruiken in de fietszone in eenrichtingsstraten de hele breedte van de rijbaan. In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de hele rechterhelft van de rijbaan. Om chauffeurs van motorvoertuigen zoals auto’s en vrachtwagens duidelijk te maken dat ze àltijd achter de fietsen moeten blijven, hoe traag ze ook rijden. Ook moto’s en bromfietsen mogen dus geen fietsen inhalen. Net zoals taxi’s en bussen. Enkel prioritaire voertuigen, dus met zwaailicht en sirene, mogen fietsers altijd inhalen. Veel Kortrijkzanen vragen zich af of fietsers omgekeerd wel motorvoertuigen mogen inhalen in de fietszone. “Fietsers mogen auto’s links inhalen in de fietszone”, legt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) uit. “Enkel als er filevorming is, mogen fietsers ook rechts inhalen. De politie controleert vanaf deze week in de volledige fietszone. Ik heb zelf geen weet waar de controles zijn. Dat hoort ook zo. En uiteraard moeten ook fietsers alle regels respecteren. Zoals voorrang van rechts verlenen en voorrang verlenen aan voetgangers op het zebrapad. Ook fietsers in overtreding worden dus beboet”, aldus Weydts. De maximumsnelheid in de fietszone is 30 kilometer per uur. De fietszone heeft twaalf toegangen: Dam, Budastraat aan Budabrug, Kasteelkaai, Belfast-, Rijselse-, Oude-Vestings-, Jan Palfijn-, Stations-, Sint-Joris- en Doorniksestraat (Vlasmarkt) en het Plein, aan de kant van de Gentse- en aan de kant van de Groeningestraat.