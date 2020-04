De Ronde tegen Corona: zo geweldig waren jullie! Arne Hanseeuw

06 april 2020

13u56 0 Kortrijk Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie. Alle foto’s vind je Overweldigend! Dat waren jullie zondag tijdens de Ronde tegen Corona. Bijna 17.000 inzendingen kregen wij binnen, vol warme boodschappen en leuke acties. De helikopter kon het gewoon niet meer bijhouden en moest daarom heel wat mensen teleurstellen. Daarom maken wij nog één keer een selectie. Alle foto’s vind je hier . On-ge-loof-lijk bedankt, Vlaanderen!

Boodschap van de zorg aan de zorg. “Bedankt dat jullie op mijn dochter willen passen terwijl ik als verpleegkundige aan de slag ben.” De boodschap va Louise Bruyneel is bedoeld voor de opvang van de kleuterschool in Bissegem.

In het centrum van Bissegem, net voor de kerk, werd met stoelen een groot hart gemaakt, met daaronder het opschrift: “Angst + dapper = moed.”

In de gemeente Spiere-Helkijn raakte de heli niet, maar een mooie foto konden we wel maken. “Wij zouden het fantastisch vinden als jullie over onze prachtige kleine gemeente zouden vliegen”, klonk het bij de dienst bevolking van de gemeente. Een ding is duidelijk: de bewoners van Spiere-Helkijn blijven in hun kot.

“Wij blijven in ons kot” Deze boodschap had de familie Stragier uit Wevelgem voor Vlaanderen.

Een boodschap van dank van Elise en Thomas De Keyser uit Avelgem.

Eén groot hart, vele kleintjes. Dit was zondag te zien boven Wevelgem, bij Delphine Seys.

Deze fantastische fotocollage werd ons gestuurd door de mensen van woonondersteuning De Pelikaan in Menen.

Lekker de handen vuilmaken, dat deden ze bij Heleen Mestdagh in Wielsbeke.

Hulde aan de helden. Zo zag het er zondag uit bij Freddy Gevaert in Wielsbeke.

Samen staan we sterk en overwinnen we deze crisis. Boodschap vanuit Wielsbeke van Bieke Anne.

Vooral veel groetjes. Dat wou Elana Wagemans uit Bavikhove doen bij haar tekening.

Een hart van heel veel speelgoed. Inzending van Marie-Ange Declerck uit Harelbeke.

We missen jullie. Een boodschap van Ibe en Ade Lust uit Zwevegem.

Een grote tekening met stoepkrijt. Artieste van dienst is Gaëlle Dewaele uit Kuurne.

Yoren Dehaudt uit Kuurne zorgde voor een serieuze opstelling in de tuin. Samen staan we sterk!

“In the end we’ll Be-Okay.” Ballonnen en een oproep om goed voor mekaar te zorgen vanuit Deerlijk.

“Wij missen jullie” Dat wilde Dries Kinet uit Harelbeke aan zijn naaste familie vertellen.

Vanuit Anzegem kwamen heel veel groetjes voor oma en opa van het gezin Depoortere.

Jayden en Noëmie uit Menen hadden een mooie krijttekening gemaakt voor hun grootouders.

Een boodschap vanop het veld van Laure Vanoverschelde uit Menen.

“Wij willen met onze dienst ook iedereen bedanken binnen de zorg.” Met deze boodschap pakken Sanne Debrabandere en haar collega’s in Kortrijk uit.

Een spandoek en heel veel knuffels en foto’s van mensen die we heel hard missen. De foto komt van Femke Vergote uit Kortrijk.

Met deze kanjer van een spandoek wille Imke en Remme Ragole uit Waregem duidelijk laten weten dat we niet mogen opgeven.

Juliette uit Waregem had één duidelijk boodschap voor haar grootouders: “Niet opgeven, aub!”

“Wij blijven doorgaan.” Een boodschap van Christelle Jacques en familie uit Kortrijk.

Veel krijt en een heuse installatie in de tuin. Dat was de boodschap van het gezin van Kenny Himpe uit Kortrijk.

Eliana Bouten uit Kortrijk had een speciale boodschap voor haar naasten. “Ik mis jullie.”