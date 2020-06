De Peugeot Classic wordt ‘In het Wiel van Het Ventiel’ en brengt samen met Yves Lampaert en Linde Merckpoel jongdementie onder de aandacht Redactie

14 juni 2020

16u46 0 Kortrijk Aanvankelijk zou Het Ventiel, een organisatie die jongdementie onder de aandacht brengt, dit jaar de nieuwe wielerklassieker ‘In het Wiel van Het Ventiel’ lanceren. De coronacrisis stak daar een stokje voor. Echter, peter Yves Lampaert en meter Linde Merckpoel laten iedereen kennis maken met jongdementie via een gps-fietsrit en een wandeling. “We konden alles een jaar uitstellen, maar ook mensen met jongdementie stellen hun zaken niet uit.”

Tot vorig jaar werd in Kortrijk de Peugeot Classic georganiseerd, een klassieker voor de wielertoeristen. In het tweede weekend van juli zakten daarbij tussen de 2.000 en 3.000 renners af naar Zuid-West-Vlaanderen om van daaruit te fietsen richting Vlaamse Ardennen of richting Damme. “Na tien jaar houden we echter mee op”, zegt voorzitter Jean-Pierre Vanassche. “We stelden voor de organisatie over te dragen aan het Ventiel Cycling Team”

Buddywerking

Dat fietsteam maakt deel uit van Het Ventiel, een organisatie die een buddy-werking opzette voor mensen met jongdementie. “Het Ventiel richt zich er op om activiteiten zo lang mogelijk realiseerbaar te maken voor die mensen”, zegt oprichtster Gudrun Callewaert. “Ook zoeken we nieuwe uitdagingen voor de deelnemers. Binnen Het Ventiel zet iedereen zich gratis en met hart en ziel in om de ogen van mensen met jongdementie opnieuw te laten twinkelen.”

Het idee van de buddywerking begon op de Ventoux, na een fietsproject met Te Gek!? (Te Gek!? is een initiatief dat psychische problemen bespreekbaar maakt). “De fiets komt steevast terug in onze activiteiten. Met enkele mensen richtten we dan ook het Ventiel Cyling Team op.”

Nelson Mandelaplein

Dit jaar zette het bestuur van het Ventiel Cycling Team alles in het werk om in navolging van de Peugeot Classic een heus fietsproject op poten te zetten met vertrek en aankomst op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. “Door het coronavirus moeten we de eerste editie een jaar uitstellen”, aldus Gudrun. “Het evenement staat nu gepland op zaterdag 10 en zondag 11 juli 2021 en naast veel fietstochten, zal er een uitgebreide infomarkt rond geestelijke gezondheid en jongdementie zijn. Dat blijft uiteraard ons hoofddoel: jongdementie bekend maken bij het publiek.”

“Als alternatief voor het fietsevent laten we de fietsers vanaf deze zomer proeven van een Ventielroute”, klinkt het. “Het is een rit van 98 km die je met de fiets-gps kan rijden in de richting van de Vlaamse Ardennen met een passage aan het Bi-Ventielbos in Kruisem. Daarnaast hebben we wandeling uitgewerkt die jongdementie in de kijker plaatst, langsheen de mooie plekjes in Kortrijk. We gebruiken een app die de wandelaars begeleidt tijdens de 5 km lange tocht en die de deelnemers via filmpjes laat kennismaken met jongdementie.”

Meter en peter

Het Ventiel Cyling Team heeft een meter en een peter en dat zijn niemand minder dan profrenner Yves Lampaert en presentatrice Linde Merckpoel. “Ik reed de fietstocht al eens uit en moet zeggen dat die mij aangenaam verraste”, zegt Yves Lampaert. “Het is geen simpele, maar een heel toffe rit.” Ook Linde is enthousiast over het project. Ze kent Kortrijk trouwens goed: in de winter vertoeft ze er samen met StuBru tijdens de Warmste Week. Meer info: www.inhetwielvanhetventiel.be.