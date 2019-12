De mode-industrie is te vervuilend, vindt Jotte (19), dus lanceerde hij zelf duurzaam kledijmerk Joyce Mesdag

17u18 22 Kortrijk Jotte Mallisse (19) uit Kortrijk was zó geschokt toen hij las hoe belastend de mode-industrie is voor onze planeet, dat hij prompt besliste om zélf een kledingmerk op de markt te brengen. Een duurzaam merk, dat minder belastend is voor het milieu en dat ook in goeie werkomstandigheden werd gemaakt.

Jotte heeft er intussen zoveel over gelezen, dat hij er heel veel over weet te vertellen. “De mode-industrie is véél vervuilender voor onze planeet dan iedereen denkt”, vertelt hij. “Twintig procent van alle watervervuiling is afkomstig van de mode-industrie, net als 35% van alle microplastics in de zee. Dat is toch enorm veel?”

Witte t-shirts

Jotte is zelf fan van witte t-shirts. “Maar ik vind dat je daar toch veel voor moet neertellen bij de meeste merken. Dat kon goedkoper, vond ik. En dus besloot ik zelf een merk op de markt te brengen: Whitee. Van ‘white’, wit dus, en ‘tee’, van T-shirt. Maar ik wilde daar ook de kaart van duurzaamheid trekken.”

De t-shirts die Jotte verkoopt, bestaan uit biologisch katoen, stof met een minimale milieu-impact. “En ze zijn ook ‘eerlijk’ gemaakt. De werknemers achter mijn t-shirts werken in goeie werkomstandigheden, ze worden correct betaald, en er is nergens kinderarbeid mee gemoeid. Ik werk daarvoor samen met Stanley & Stella die de nodige certifcaten kan voorleggen om dat te garanderen. Stanley & Stella is een Belgisch merk, ook iets dat ik belangrijk vond. Hier een hele boom opzetten over duurzaamheid en dan t-shirts verkopen die uit het verre Oosten komen, dat viel niet te rijmen met mijn idee.”

Impact maken

Jotte is nog héél jong, maar daar ziet hij zelf geen graten in. “Waarom wachten om te ondernemen tot je oud of afgestudeerd bent? Op impact maken staat volgens mij geen leeftijd. Ik hoop zo een voorbeeld te zijn voor andere studenten die duurzaam willen ondernemen. Om te kunnen concurreren met andere grote merken, die op grote schaal produceren en zo hun kosten drukken, heb ik bijna alles zelf gedaan, van prints en website ontwerpen tot administratie en marketing. Dit was intensiever en moeilijker dan ik dacht, maar alles is toch op zijn pootjes terechtgekomen. Ik heb het geluk gehad dat er in Kortrijk en Vlaanderen heel wat organisaties zijn die jonge ondernemers een hand toereiken, zoals SPURT Kortrijk, Hangar K, FlandersDC.”

Waar Jotte naartoe wil met zijn bedrijf, daar is hij nog niet helemaal aan uit. “Ik wil vooral mensen sensibiliseren en hen er bewust van maken hoe vervuilend de mode-industrie is. Niet met een vermanend vingertje, maar op een leuke manier, door zelf een modemerk te creëren. Dat ik op mijn eentje de wereld niet kan verbeteren, dat besef ik wel. Maar de leuze: verander de wereld, begin bij jezelf, is volgens mij heel erg waar.”

Meer info vind je op www.whitee.store of www.whitee.be. Een t-shirt kost 19,95 of 29,95 euro. “Op dit moment kan je Whitee enkel online kopen, maar ik zou mijn kledingmerk ook graag in de winkels krijgen. Ik ben niet meteen voorstander van grote onlinegiganten en besef hoe belangrijk lokale handel is voor steden en gemeenten. Ik hoop dat ik lokale handelaars kan overtuigen om mijn merk te verkopen.”