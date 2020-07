De Maakkamer wint Kortrijkse Groeningeprijs Peter Lanssens

22 juli 2020

11u07 0 Kortrijk Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) reikte tijdens de Guldensporenviering op de Groeningekouter in Kortrijk de Groeningeprijs uit aan Fleur Sintobin. Fleur is zaakvoerster van het in 2019 opgerichte bedrijfje De Maakkamer in de Nieuwstraat in Kortrijk, waar creativiteit centraal staat. De Maakkamer is een lichte warme plek in een sfeervol pand in hartje Kortrijk.

Je kan in De Maakkamer verpozen, iets nieuws leren en je voeden met nieuwe energie. Fleur brengt in De Maakkamer mensen samen om hen te laten proeven van de verrijking door iets af te maken. Fleur is gepassioneerd door mode en textiel. Sinds 2011 ontwerpt en maakt ze kledij op maat. Schilderen, tekenen en naald en draad brengen haar rust en energie. Ze kijkt met open blik naar alles om haar en haalt er inspiratie uit. In De Maakkamer worden ook workshops en naaisessies gehouden. De twee andere genomineerden voor de Groeningeprijs waren de nieuwe lunchbar Ooogst in de inkomhal van start-up campus Hangar K op het Nelson Mandelaplein op Weide en Ruimtegist: een tot microbrouwerij omgebouwde oude bakkerij achteraan café deDingen in de Budastraat.

Originele Nederlandstalige naam

De Groeningeprijs van het Guldensporencomité is een kunstwerkje van de hand van Arne Vanneste. De initiatiefnemers bekronen met de prijs een bedrijf of handelszaak die afgelopen jaar met een originele Nederlandstalige naam werd opgericht in Kortrijk. Die naam verwijst naar de activiteit van de zaak of houdt verband met de geschiedenis van het pand en/of de omgeving. De jury onder voorzitterschap van taalkundige Frans Debrabandere telde dit jaar twaalf inzendingen. De vier vorige winnaars waren de Budafabriek in 2016, Kopie Koffie in 2017, Zonder Meer in 2018 en drukkerij Puntgaaf in 2019.