De lockdown van Stefanie Callebaut: “Bijna zeven maanden zwanger”

Kortrijk

Stefanie Callebaut (33) komt zelden buiten in coronatijden. De frontvrouw van de Kortrijkse band SX is bijna zeven maanden zwanger van een meisje. Zij en haar partner Pieter De Praitere (32) kijken uit naar hun dochter. Stefanie is er niet helemaal gerust in. “Maar met een gezonde dosis angst blijf je alert voor het virus. We kennen helaas ook enkele mensen in onze omgeving die al ziek waren of het momenteel zijn”, zegt de Kortrijkzane. Stefanie Callebaut oogstte pas vier maanden geleden veel bewondering toen ze als beginnend motard 5.500 kilometer naar de Italiaanse laars en terug reed , voor De Warmste Week op Studio Brussel in Kortrijk. Die mooie herinnering lijkt nu - in deze vreemde tijden - een hele andere wereld, uit een ver verleden.