De Ideale Wereld spot met ‘9/11'-uitspraak Van Quickenborne Joyce Mesdag

30 oktober 2019

18u05 0 Kortrijk In het satirische nieuwsprogramma De Ideale Wereld is de spot gedreven met een uitspraak van burgemeester Vincent Van Quickenborne in onze krant. Hij noemde de brand waarbij de glijbanen in het nieuwe zwembad vernield raakten ‘het 9/11 van Kortrijk’.

“Mensen zullen jaren later nog altijd weten waar ze die avond precies waren, toen de brand begon”, zo verklaarde Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) zijn vergelijking. Hij bedoelde uiteraard niet dat de twee gebeurtenissen, qua menselijk leed, met elkaar vergeleken konden worden, maar zijn uitspraak was een dankbaar onderwerp voor enkele mopjes in De Ideale Wereld.

Presentator Jan Jaap noemde de glijbanen onder meer ‘de Twin Towers van Kortrijk, en sidekick Sarah Vandeursen vroeg zich luidop af waar het tweede vliegtuig dan ergens zou terechtgekomen zijn. Vandeursen trok onder meer op reportage naar Kortrijk om de miserie die de mensen daar voelden, op te meten. Je kan de aflevering herbekijken via https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/de-ideale-wereld/2019-nj/de-ideale-wereld-d20191029/.