De Groene Kikker, het 122 jaar oude volkscafé, in Kortrijk zoekt nieuwe uitbaters: “Zelf nooit gedronken achter de toog, anders doe je je werk toch niet goed” Peter Lanssens

18 januari 2020

15u19 45 Kortrijk De Groene Kikker staat over te nemen. “Ik doe het nog graag en ik zal alles aan het café missen. Maar het moment is nu gekomen voor mijn man en ik om wat meer tijd voor elkaar te maken”, zegt Barbara Hoorelbeke (39). “Wie interesse heeft als overnemer: De Groene Kikker is absoluut een rendabel café. Het is leefbaar, door het trouw vast cliënteel.” In het pand op Overleie wordt al 122 café gehouden.

De Groene Kikker in de Kapelstraat, aan het Sint-Amandsplein, is een van de laatste volkscafeetjes in Kortrijk. Het opende in 1898 als In De Nieuwe Vrede. Vanaf 1933 werd dat In Aarsele en in de jaren 60 was het als Sint-Amandsvrienden gekend. Paul Drèze (de zaakvoerder van tacozaak Manuel Kartel in de Leiestraat) gaf het café in 1993 de huidige naam De Groene Kikker. Robin Vandorpe was daarna jaren het gezicht van het café. Barbara Hoorelbeke nam in juli 2011 het roer over, met steun van haar man Rik Ottevaere (56). “Ik kwam hier vroeger al en kende de meeste klanten”, vertelt ze. “Ik heb vooral voor het sociaal contact de stap gezet.”

Er staan hier al zo’n honderd beeldjes van groene kikkers. De mensen brengen die van op reis mee naar het café. Er staan hier kikkers uit Mexico, Cuba, de Verenigde Staten, noem maar op... Barbara Hoorelbeke

Pintencafé

Het is nog een echt pintencafé, met twee clubs: De Kikkerende Kaarters en tapbiljart De Groene Kikker. Een praatcafé ook, waar er veel gelachen wordt en waar er vaak heel wat ambiance is. “En er staan hier al zo’n honderd beeldjes van groene kikkers”, vertelt Barbara Hoorelbeke. “De mensen brengen die van op reis mee naar het café. Er staan hier kikkers uit Mexico, Cuba, de Verenigde Staten, noem maar op.”

De schrik zit er goed in bij sommige trouwe klanten, nu het huurcontract tussen Barbara Hoorelbeke en brouwerij Omer Vander Ghinste eind juni 2020 afloopt. “Ik garandeer mijn klanten dat ze hun café niet kwijt zijn”, benadrukt ze. “We hopen op overnemers. Indien dat niet meteen lukt, doen we nog wat verder. We bespreken dat met de brouwerij. Want wat we hier opbouwden, willen we zeker niet kapot laten gaan.”

Huishouden

“We zoeken overnemers omdat het toch moeilijker wordt, na al die jaren. We hebben op maandag wel een sluitingsdag. Maar die dag gebruiken we telkens om taken en klusjes te doen en regelmatig ook voor vergaderingen. En als vrouw is het niet evident om het café met het huishouden te combineren. Rik en ik willen vooral wat meer tijd maken voor elkaar. Voor ik met De Groene Kikker begon, deed ik negen jaar verzekeringen bij Casier in Menen. Geen idee of ik opnieuw in die sector aan de slag wil. Ik heb nog tijd genoeg om daar over na te denken.”

Ik was vaak een klankbord. De klanten konden en kunnen alles tegen mij kwijt, ook hun miserie. Ik heb achter de toog nooit alcohol gedronken. Bewust, anders doe je je werk toch niet goed. Barbara Hoorelbeke

Aan mooie herinneringen geen gebrek. De vaste klanten van De Groene Kikker trekken jaarlijks op daguitstap. “Zo ging het de eerste keer naar Parijs”, vertelt Barbara. “We deden de polonaise op de bus. Niet moeilijk, met al die Picon en Ricard op de bus. We waren toen zelfs even iemand kwijt. Een klant die tijdens het plassen in een dijk was gesukkeld”, lacht ze.

Volksfiguren

Klanten fietsen ook altijd mee met Kortrijk Gordelt, telkens met andere groene petjes op. De acteurs van amateurtheatergezelschap De Spatjes springen vaak in het café binnen. Het is verder een supporterscafé van KV Kortrijk. “En we organiseren graag”, zegt Barbara. “Zo hielden we recent een Overleie-wandeling, quizzen is ons ook niet vreemd en vorig jaar was het hier een Rode Duivels WK-café. Er komen ook veel volksfiguren een pintje drinken, zoals ‘Jan Petat’. Ik was vaak een klankbord. De klanten konden en kunnen alles tegen mij kwijt, ook hun miserie. Ik heb achter de toog nooit alcohol gedronken. Bewust, want anders doe je je werk toch niet goed. Ik hoop dat wie overneemt, de naam De Groene Kikker behoudt. Iedereen kent het zo.”

Wie interesse heeft, contacteert de brouwerij op 056/23.51.71.