De eed afleggen op een digitale gemeenteraad? Dat doe je zo Peter Lanssens

13 oktober 2020

Geen fysieke gemeenteraad maandagavond in zaal Depart op het Nelson Mandelaplein, maar wel een digitale gemeenteraad. Waardoor er bij Team Burgemeester vooraf even diende uitgezocht te worden hoe de nieuwe schepen Stephanie Demeyer toch de eed kon afleggen. Stephanie Demeyer trok ‘s avonds naar het bureau van burgemeester Ruth Vandenberghe in het historisch stadhuis, om daar met mondmasker aan en voldoende onderlinge afstand de eed af te leggen. De aanstelling van een nieuwe gemeenteraadsvoorzitter, Helga Kints volgt Tiene Castelein op, gebeurde dan weer in de nieuwe schepenzaal van het historisch stadhuis. Unieke taferelen, in vreemde tijden. Ruth Vandenberghe zelf legde maandagochtend ook de eed af, als waarnemend burgemeester. Ze trok hiervoor naar de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé in Brugge.