De Coene strijdt al 25 jaar voor schrappen straatnaam: “Verschaeve verdedigde het uitroeien van de Joden” Peter Lanssens

19 november 2019

14u09 3 Kortrijk Schepen Philippe De Coene (sp.a) voerde al in 1995, toen als raadslid, actie voor het schrappen van de Cyriel Verschaevestraat. Dat een naamswijziging een administratieve en voor ondernemers ook dure rompslomp met zich meebrengt, vindt hij een zwak argument: “Met alle respect, maar we kunnen dit echt zo niet laten. Cyriel Verschaeve verdedigde het uitroeien van de Joden.”

“Of het stadsbestuur geen belangrijkere prioriteiten heeft”, vragen sommige Kortrijkzanen zich af. Nu de straatnaamcommissie de opdracht krijgt om nieuwe namen te zoeken voor de Koning Leopold II-laan in Heule (onder het schrikbewind van Leopold II vielen er tot 10 miljoen slachtoffers in onze voormalige kolonie Congo, red.) en de Cyriel Verschaevestraat in Marke. “Net zoals Vlaams Blok toen, rakelt Vlaams Belang nu het ongemak dat bewoners ervaren door de naamsverandering op”, zegt Philippe De Coene. “Maar hier is het écht nodig. Cyriel Verschaeve was een collaborateur ‘hors categorie’. Hij bezocht Nazi-Duitsland vanaf de jaren ’30 en was lid van de pro-nationaalsocialistische Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft (DeVlag). Hij verdedigde het uitroeien van de Joden omdat hij het een minderwaardig volk vond. En hij ontmoette SS-leider Heinrich Himmler, een van de hoofdverantwoordelijken voor de Holocaust. ‘Wat hield ik van die man’, zei Verschaeve toen over Himmler. Het is onder invloed van Cyriel Verschaeve dat honderden jongeren onze Vlaamse colleges verlieten om met Nazi-Duitsland mee te vechten aan het oostfront. Hij droeg zo aan veel leed en misdaden tegen de mensheid bij. Cyriel Verschaeve is als een van de weinigen voor militaire collaboratie, de hoogste vorm, ter dood veroordeeld.”