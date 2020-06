De Broeltorens of de indoorkarting kopen? Het kan in het Kortrijks Monopolyspel Joyce Mesdag

30 juni 2020

17u08 8 Kortrijk De Broeltorens kopen? Het Belfort? Of liever de indoorkarting of het nieuwe bedrijfsgebouw van Barco? Het kan vanaf november, dankzij het Monopolyspel dat in een Kortrijks jasje wordt gestoken. Kortrijk is de achtste stad die een eigen Monopolyspel krijgt. “En inwoners kunnen de komende week zelf bepalen wat het laatste speelveldje op het bord wordt”, zegt Pieter De Wulf van initiatiefnemer Groep 24.

Pieter De Wulf uit Oostende heeft de voorbije twee jaren met zijn bedrijf Groep 24 al verschillende varianten van het populaire Monopolyspel op de markt gebracht. Brugge, Dendermonde, Antwerpen, Gent, Brussel, Knokke-Heist en Mechelen hebben er allemaal al eentje: een Monopolyspel waarbij je op het spelbord niet de meest gekende winkelstraten van ganse land terugvindt, maar gekende gebouwen, locaties, evenementen, streekproducten,… van die welbepaalde stad of gemeente.

Nu heeft hij zijn oog laten vallen op Kortrijk. “Kortrijk leek ons een goeie stad om het Monopolyspel op los te laten”, legt hij uit. “De stad is de laatste 15 jaar enorm veranderd en de inwoners van Kortrijk zijn echt fier op hun stad. Dat is wat het succes bepaalt van zo’n alternatieve speldoos. We zijn ervan overtuigd dat de Kortrijkzaan echt enthousiast zal zijn over een Monopolyspel met een Kortrijkse insteek.”

De vier hoeken van het spelbord, dat is het startvakje, de gevangenis, het ‘ga naar de gevangenis-vakje en het vrij parkeren, die blijven gelijk. “Dat moet van Hasbro, het Amerikaanse bedrijf van wie de we licentie hebben moeten kopen, voor de herkenbaarheid van het spelletje.” Ook de gekende pionnetjes, zoals de schoen en het autootje, die blijven gelijk. Al de rest is overgoten met een stevige Kortrijkse saus: het monopolygeld krijgt een Kortrijks logootje, en de speelveldjes, inclusief de stations, het water- en elektriciteitsnet worden ‘verkortrijkt’, net als de kanskaarten. “Zo zal je bijvoorbeeld een kanskaart kunnen trekken waarbij je geld moet betalen om te trakteren met oliebollen op de paasfoor.”

Broeltorens

De Broeltorens, de Pottelberg, het Belfort, de indoorkarting, de nieuwe skatebowl, het nieuwe bedrijfsgebouw van Barco,… allemaal krijgen ze een plaatsje op het spelbord. “Wij zijn inderdaad niet van Kortrijk afkomstig, maar dat wil niet zeggen dat we niet de juiste items hebben uitgekozen”, zegt Pieter. “Met Groep 24 organiseren we voornamelijk comedyvoorstellingen verspreid over Vlaanderen, dus we komen bijna wekelijks in Kortrijk in functie van die organisaties. Daarnaast hebben we onze connecties uit Kortrijk aangesproken om ons te helpen bij de selectie van de onderwerpen.”

Inwoners kunnen de komende week zelf bepalen wat het laatste speelveldje op het bord wordt. Er loopt een poll via monopolykortrijk.be, waar het gaat tussen de volgende Kortrijkse onderwerpen: Stadion KV Kortrijk, Tinekesfeesten, PERPLX, Sinksenfeesten, Monument De Sjouwer, Hof van Rollegem, sportcampus De Lange Munte, OC De Troubadour, Sint-Amanduskerk Bellegem, Marktplein Kooigem en Parc Saint-Georges. Je kan er meteen ook een doos bestellen.

“Het zal gaan om een gelimiteerde oplage. Op is op, met andere woorden. Er wordt enkel een lading geproduceerd naar aanleiding van de feestdagen. Voor zij die zich willen verzekeren van een exemplaar: het spel kan nu al besteld worden als pre-order.” Afhankelijk van die bestellingen zal het spel 2.000 tot 5.000 exemplaren tellen.