De Branding neemt beleeftuin in gebruik Joyce Mesdag

27 juni 2019

De Branding in Heule, een organisatie die zich inzet voor volwassenen met een beperking, heeft nu ook een beleeftuin. In de beleeftuin kunnen gebruikers van de Branding ontspannen en ontmoeten in een aangenaam groen kader. “De beleeftuin werd gerealiseerd dankzij de opbrengst van de Warmste Week, de Branding-Trotting en de steun van evenementen zoals Mardi Gras, het aperitiefconcert van Concordia Wevelgem en de Lichtjesshow Kuurne”, zegt Annemie Delberghe van De Branding.

De Beleeftuin bevindt zich rond het gebouw waar de Variatieateliers gevestigd zijn. Het was de bestaande tuin die een make-over kreeg. “De tuin werd omgetoverd in een veilig afgebakende en aangename groene leefruimte. Er is plaats voor ontmoeting op het ruime terras met tuinstoelen, zonnebescherming en bloembakken op hoogte. Cliënten die eerder nood hebben aan rust of afzondering, kunnen wat uitrusten in de vogelneststoelen of op de schommelbank. Voor beweging kunnen ze hun energie kwijt op de grote schommels en andere bewegingstoestellen. Dankzij deze aanpassingen beantwoordt de tuin maximaal aan de noden van de doelgroep en is dit een verlengstuk geworden van de leefgroep.”