David Wemel (Groen) en Natalie Eggermont (PVDA) niet verkozen Peter Lanssens

27 mei 2019

15u48 9

We geven nog twee opvallende en in Kortrijk vrij bekende politici mee die niet verkozen zijn. Gemeenteraadslid David Wemel (Groen) kreeg 3.848 stemmen. Niet genoeg om naar het Vlaams parlement te mogen. Want de West-Vlaamse Groen-lijst voor het Vlaams parlement, met schepen Jeremie Vaneeckhout uit Anzegem als de kopman, deed het met 7,1 procent van de stemmen veel minder goed dan eerst werd verwacht. Ook klimaatactiviste Natalie Eggermont (PVDA) trekt niet naar het Vlaams parlement. Ze kreeg als PVDA-kopvrouw 5.447 stemmen achter haar naam. Maar PVDA haalt met 3,4 procent van de stemmen echter de kiesdrempel niet in West-Vlaanderen.