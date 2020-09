Damiaanschool verwelkomt leerlingen in Letterland: “Ons jaarthema is taal en talent” Peter Lanssens

01 september 2020

15u06 4 Kortrijk De Damiaanschool op de Pottelberg in Kortrijk verwelkomde op de eerste schooldag de leerlingen op een originele manier, in ‘Letterland’. Waar de woorden heel kostbaar zijn en de mensen bijna niet spreken. “Een knipoog naar het jaarthema TA(A)Lent, want de Damiaanschool werkt dit schooljaar extra rond taal en talent”, vertelt leerkracht Stephanie Vandenberghe. Of hoe je ook in tijden van corona met veel enthousiasme een nieuw schooljaar start.

De leerlingen gingen in ‘de grote woordfabriek’ bij elke leerkracht langs. Om er te proeven van hun talent en om er de leerkrachten te helpen. En om zo Siebelle, Florian en Oscar in het leven te roepen. Dat zijn de personages van het boek ‘Het land van de grote woordfabriek’. De leerlingen kregen ook centjes, voor het helpen van de leerkrachten. Waarmee ze woorden kochten om het jaarthemalied vorm te geven. Het lied is door de nieuwe directeur Alain Seynhaeve geschreven. De leerlingen zongen het lied uit volle borst mee.



