Damesboetiek Madame Cézanne komt met modebus aan huis: “Elke keer een geluksmoment” Peter Lanssens

21 april 2020

10u59 0 Kortrijk De Kortrijkse damesboetiek Madame Cézanne, populair omdat er vrijwel elke week een nieuwe en betaalbare collectie te ontdekken is, komt sinds kort met een modebus aan huis. Wat gewaardeerd wordt. “Ik heb het gevoel dat ik zo telkens weer voor een geluksmoment zorg”, vertelt zaakvoerster Sarah Dekimpe. “Het is een lichtpuntje, want de dagen zijn soms wel eens heel lang en saai nu.”

Madame Cézanne in de Rijselsestraat is dicht in coronatijden. Zaakvoerster Sarah Dekimpe (38) komt nu met een creatieve oplossing voor de dag. Haar man Dimitri Lamaire (43), die interieurarchitect is, bouwde een bestelwagen tot een soort modebus om. Zo goed als alle kleren van Madame Cézanne passen in de bestelwagen.

“Ik rij tot aan huis. De dames kiezen wat ze willen en passen de kleren gewoon bij hen thuis, voor hun eigen spiegel”, vertelt Sarah. “Vaak komen ook buurvrouwen en vriendinnen kijken, als ik ergens in een straat opduik. Heel plezant. We houden ons wel altijd aan de regels rond ‘social distancing’. Binnen Kortrijk reken ik geen extra kost aan. Buiten Kortrijk reken ik een verplaatsingskost van 5 euro aan, tenzij je voor minimum 75 euro koopt. Dan valt die extra kost weg. Zo reed ik met mijn modebus al naar Brugge, Gent, Deinze en Roeselare. Ik bundel telkens alle aanvragen per stad, om mijn zakelijke verplaatsingen tot een minimum te beperken.”

Lokale handel steunen

De klanten zijn tevreden. “Zalig, dat Madame Cézanne tot aan huis komt”, zegt Marie-Julie Heylen (33) uit de Rekkemsestraat in Marke. “Meer nog: ik raakte nog nooit tot in de damesboetiek zelf. Het is voor mij dus een eerste kennismaking. Heel leuk om alle kleren te zien en te voelen en eens snel thuis binnen te lopen, om te passen. Het zijn supertoffe kleren, met wisselende collecties. Ik steun graag de lokale handel”, aldus Marie-Julie.

Wie Madame Cézanne tot aan huis wil krijgen, stuurt een privé-bericht via de Facebook- of Instagrampagina van de damesboetiek. Wie kleren wil kopen, betaalt ter plaatse, met de betaal-app Payconiq by Bancontact.