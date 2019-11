Dame terecht voor spuiten met pepperspray op café LSI

25 november 2019

11u50

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 59-jarige dame uit Deerlijk moest zich maandag op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden omdat ze in café De Tempeliers in Kortrijk met pepperspray spoot. Een stamgast heeft ruim twee jaar later nog altijd last aan zijn oog.

Op 3 november 2017 stapte S.V. het café op de Graanmarkt in Kortrijk binnen. Twee weken voordien was ze er door een onbekende van haar barkruk getrokken en ze wou van de uitbater nu eindelijk wel eens weten wie de dader was. Toen de uitbater dat niet wou vertellen, haalde S.V. een busje pepperspray uit haar handtas en spoot ermee in de richting van de uitbater. Het goedje kwam echter ook in de ogen van een stamgast terecht. Naar eigen zeggen heeft hij er nog altijd last van. De openbare aanklager eiste een celstraf van drie maanden en een boete van 800 euro voor de vrouw. Ze vroeg via haar advocaat er zonder straf van af te kunnen komen. “Het spuiten met de pepperspray was een ongelukkige reflex”, klonk het. Vonnis op 16 december.