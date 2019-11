Dame rijdt twee keer tegen auto van buurvrouw met wie ze het niet goed kan vinden VHS

26 november 2019

11u19 0 Kortrijk Een dame op leeftijd uit Bissegem stond voor de politierechter omdat ze tot twee keer toe in een dikke maand tijd tegen de wagen van haar buurvrouw reed. “Met opzet”, zegt die. “Larie en apekool”, zegt de aanrijdster.

Het botert al een tijdje niet zo best tussen F. en haar buurvrouw. Die laatste belde de politie toen F. op 13 mei bij het parkeren tegen haar auto reed. De vrouw vond het welletjes want op 2 april was ook al iets gelijkaardigs gebeurd. Op camerabeelden van toen is te zien hoe F. bij het parkeren voor haar eigen deur tegen de auto van de buurvrouw reed. “Ze stapte uit, zag dat er nauwelijks schade was en reed dan weer weg, om haar voertuig te gaan stallen in haar garage”, zegt haar advocaat. Het zorgde ervoor dat F. zich ook moest verantwoorden voor vluchtmisdrijf.

Verzuurde sfeer

Volgens de advocaat van F. botert het al langer niet tussen de twee buurvrouwen. “Maar het klopt hoegenaamd niet dat mijn cliënte met opzet de aanrijdingen heeft veroorzaakt, zoals beweerd wordt. Het is simpelweg niet eenvoudig om te parkeren voor de woning van mijn cliënte.” De rechter veroordeelde de vrouw tot een rijverbod van acht dagen en een boete van in totaal 720 euro.