Dak op E17 stapje dichter: in oktober infomomenten voor bevolking Peter Lanssens

26 september 2019

13u28 9 Kortrijk De mogelijke overkapping van de autosnelweg E17, tussen het beurzencentrum Xpo en het op- en afrittencomplex Kortrijk-Oost, is opgenomen in een door de Vlaamse regering goedgekeurde startnota. Die startnota kadert in de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘K-R8 – Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en -Oost en de leefbaarheid van de omgeving’. Er zijn in oktober infomomenten voor de bevolking, in Kortrijk en Zwevegem.

Schepen Philippe De Coene (sp.a) maakte de opname van de mogelijke overkapping in de startnota bekend tijdens een meeting met rectoren Luc Sels en Piet Desmet van de universiteiten KU Leuven en Kulak in Kortrijk. Want misschien kan de universiteit een rol spelen in het onderzoek naar de haalbaarheid van de overkapping. Door de E17 een dak te geven van een kilometer lang en bijna honderd meter breed, kan je op het dak een nieuw park inrichten, dat zuurstof brengt in plaats van fijn stof en rust voor op zijn minst 10.000 omwonenden.

180 miljoen euro

Want de E17 loopt dwars door een dichtbevolkt woongebied in Kortrijk. Buurtbewoners klagen er al jaren terecht over geluidshinder en fijn stof, afkomstig van de autosnelweg. Sp.a maakte van ‘Park17’ een speerpunt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De kostprijs van het dak op de E17 wordt op 150 tot 180 miljoen euro geraamd. Afwachten wat de nieuwe Vlaamse regering van het voorstel vindt. De stad is in ieder geval bereid om een deel(tje) van de werken te financieren. Net zoals het stadsbestuur recent besliste om zelf 3 miljoen euro in de heraanleg van de Doorniksewijk te investeren in het kader van de mogelijke inzet van trambussen tussen het station en Hoog Kortrijk, uiterlijk tegen 2025. Maar ook hier is het de Vlaamse regering die eerst goedkeurt.

Infomomenten voor bevolking

De startnota omvat ook onder meer het al dan niet voltooien van de ring rond Kortrijk (R8). Door de R8 op een aparte rijstrook in te kantelen op de E17. Het Vlaams departement Omgeving houdt tot 15 november een publieke consultatie. Wie dat wil, kan suggesties doen. Alle verkeerskundig haalbare oplossingen worden verder in de planmilieueffectenrapportage onderzocht om de startnota te verfijnen. Er zijn in oktober ook twee infomomenten voor de bevolking: op maandag 14 oktober van 18.30 tot 20.30 uur in het Gemeentepunt in Zwevegem en op dinsdag 15 oktober van 18.30 tot 20.30 uur in OC Lange Munte in Kortrijk. De Vlaamse regering neemt na de publieke raadpleging een eerste beslissing. Maar of de ingrijpende werken effectief zullen uitgevoerd worden en hoe en wanneer, zal sowieso pas de komende jaren duidelijk worden. Wie meer info wil, klikt hier.