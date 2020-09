Daders overval apotheek in Rollegem opgepakt Alexander Haezebrouck

22 september 2020

15u26 1 Kortrijk De daders die op maandag 31 augustus de apotheek op Rollegemplaats overvielen, zijn opgepakt. Een grote zoekactie meteen na de feiten leverde niks op.

“Dankzij een doorgedreven en efficiënt gerechtelijk onderzoek slaagden speurders er de afgelopen weken in om een doorbraak in het dossier te forceren”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “Vorige week konden ze de daders identificeren en arresteren.” Het gaat om drie mensen, waarvan één meerderjarige en twee minderjarigen uit Kortrijk, Kuurne en Harelbeke. Op 31 augustus bedreigden twee mannen de uitbaatster van de apotheek met een mes. Op het moment dat een andere klant binnenkwam, zetten ze het op een lopen met een kleine som geld. De politie zette na de feiten meteen een grootschalige zoekactie op poten, maar dat leverde niks op. De twee daders en een derde kompaan zijn nu dus gearresteerd. De meerderjarige dader verblijft ondertussen in de gevangenis van Ieper. De twee minderjarigen werden naar de gesloten instelling in Everberg gebracht.