Dader vluchtmisdrijf geklist dankzij camera LSI

02 september 2019

16u57

Bron: LSI 0 Kortrijk Dankzij de nummerplaatherkenning van een ANPR-camera aan de rotonde van Cowboy Henk is de dader van een ongeval met vluchtmisdrijf op vrijdagavond 30 augustus geklist.

Rond 22.20 uur was de automobilist in de Roggelaan in Kortrijk betrokken bij een botsing in een bocht. Daarbij sneuvelden twee autospiegels en liep een wagen krassen op. De man achter het stuur van de aanrijdende bestelwagen reed verder. Het slachtoffer kon de wagen van de dader beschrijven, waardoor het makkelijk was om hem te vinden, met hulp ook van de camera’s. Een politiepatrouille zocht de verdachte thuis op en vond ook de gehavende bestelwagen. Hij werd verhoord.